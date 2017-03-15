Kadınlarda daha sık rastlanan ödem, zaman zaman günlük hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Sabah giydiğiniz ayakkabı ya da taktığınız yüzük öğlene doğru sıkmaya başlıyorsa, beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirmelisiniz.
Kadınlarda daha sık rastlanan ödem, zaman zaman günlük hayatı çekilmez hale getirebiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Sevil Nas Can; bazen ciddi bir hastalık belirtisiyken, bazen de nedeni bilinmeyen ve hastalıklardan bağımsız oluşabilen ödemden kurtulmanın yollarını anlattı:
Ödeme sebep olan hastalıklar nelerdir?Böbrek hastalıklarıKalp hastalıklarıDamar hastalıklarıHormonal bozuklukKaraciğer hastalıkları
Ödemin kaynağı bir hastalık değilse; başka hangi nedenlerden oluşabilir?Fazla kilolu olmak.Stres.Aşırı tuzlu yemek.Az su tüketimi. Yorgunluk ve uzun süre ayakta durmak.Fazla karbonhidratlı gıdalarla beslenmek.Aşırı sıcaklık.Adet öncesi dönem.Ayrıca, hamilelik sırasında da ödem oluşmaktadır.
Bunlara dikkat edin!Ödem riskini azaltmak için beslenmede nelere dikkat edilmeli?İdeal kiloya inmek: Öncelikle fazla kilonuz varsa; bir diyet uzmanıyla birlikte, düzenli beslenme ve uygun aktivite programıyla ideal kilonuza inmeye çalışın.
Düzenli su tüketimi: Kişiye göre değişmekle beraber, günde 8-12 bardak su için. Su içme alışkanlığınız yoksa, gün içinde mutlaka bunu hatırlatıcı önlemler alın. Masanızda her zaman su bulundurun, yatana kadar aralıklı olarak su tüketmeye çalışın. Kendinizi zorlayarak birkaç bardağı birden içmek yerine, yavaş yavaş su içmeye alışmak gibi etkili önlemler de alabilirsiniz. Özellikle egzersiz yaparken ve seyahat sırasında, mutlaka yanınızda su olsun.
Tuzu azaltmak: Kişinin herhangi bir sağlık sorunu yoksa, tamamen tuzsuz yemek zorunluluğu da yoktur. Yemekleri az tuzlu tüketmek yeterli olur. Örneğin az tuzlu pişirilmiş sağlıklı bir yemeğe, sofrada ayrıca tuz katmamalısınız. Bazı yiyeceklerin kendi yapısından kaynaklanan görülmeyen tuza da dikkat etmek gerekir.
Çok tuzlu peynir ve zeytin çeşitleri tüketmeyin. Orta yağlı peynir alıp, peynir ve zeytini akşamdan suya koyarak tuzunun azalmasını sağlayabilirsiniz. Turşu, konserve, hazır ayran, hazır çorbalar, çeşniler, et ve tavuk suyu tabletleri gibi sodyum içeriği yüksek olan gıdaların da tüketimine çok dikkat etmek gerekir. Soda tüketiminde de aşırıya kaçılmamalıdır.
Karbonhidrattan uzak durma: Pirinç, beyaz ekmek, makarna, hamur işleri, şerbetli ya da hamurlu tatlılar, çikolata gibi karbonhidrat içeren yiyecekler; aşırı miktarda tüketilmemelidir. Kompleks karbonhidrat içeren kepekli, tam tahıllı, çavdarlı gibi unlardan yapılan ekmek, kepekli pirinç veya makarna; kepekli unlardan yapılmış az yağlı kekler, sütlü tatlılar gibi daha sağlıklı alternatiflerle değiştirilmeli.
Posalı beslenme: Posa içeriği yüksek gıdalar tercih edilmelidir. Posalı gıdalar, bağırsakların çalışmasını da artırdığından ödemin atılmasında büyük fayda sağlar. Kepekli tahıllar, kabuklu sebze ve meyveler ya da salata; bu anlamda bol bol tüketilebilecek olan besinlerdir.
Alkol ve asitten uzak durma: Alkol, asitli içecekler, kahve, demli çay ya da kafein içeriği yüksek içeceklerin tüketiminden mümkün olduğunca kaçınmak gerekir. Su, bitki ve meyve çayları, taze meyve suları, tuzsuz ayran ya da az yağlı süt gibi sağlıklı içecekler tercih edilmelidir.