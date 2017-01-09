Organ bağışında şampiyon yine İzmir

2016 yılında Türkiye'nin en çok organ bağışı yapan ili son iki yılda olduğu gibi yine İzmir oldu.

2016 yılında Türkiye'nin en çok organ bağışı yapan ili son iki yılda olduğu gibi yine İzmir oldu.

Türkiye genelinde organ bağışının artmasına yönelik kampanyalar ve yapılan işbirlikleri, 2016'daki rakamlara da yansıdı. Habertürk Gazetesi’nden Mert Neşet Muslu’nun haberine göre Türkiye genelinde en çok organ bağışı yapılan iller sıralamasında 2013'ten bu yana zirvede bulunan İzmir, 2016 yılında da şampiyonluğu kimseye kaptırmadı.

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Kentte 2016 yılında 34 bin 556 kişi organlarını bağışlarken, en yakın il konumundaki İstanbul'da ise bu sayı 29 bin 784'te kaldı. 2015'te 23 bin 669 bağışçıya ulaşılan İzmir'de, geçtiğimiz yılki bağış sayısı da 10 bin 877 kişi artmış oldu. Listedeki üçüncü il ise 15 bin 292 organ bağışı ile Manisa oldu. Türkiye genelinde organlarını bağışlayan kişi sayısı ise 246 bini geçti.

‘ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Bediha Salnur, önümüzdeki süreçte de bağış sayısını artırmak için çalışmalara devam edeceklerini söyledi. Salnur, şöyle devam etti: “Organ bağışında bir kişinin bile ne kadar anlamlı olduğunun farkındayız. Çalışmalarımız devam edecek.”