Özel hastanelerle ilgili değişiklik… Özel hastane hekimleri artık…

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan teknik düzenlemelerle, özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanelerde nöbet tutabilecek. İşte yapılan diğer değişiklikler...

"Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılan teknik düzenlemelerle, özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında başka özel hastanelerde nöbet tutabilecek. İşte yapılan diğer değişiklikler...

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Mart 2017 tarihli ve 30015 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Bugün yayımlanan bu değişikliklerle özel hastanede çalışan hekimler, mesai saatleri dışında diğer özel hastanelerde nöbet tutabilecek. Ayrıca yine bu hekimler, başka özel hastaneler ve tıp merkezleri ile kurumsal sözleşme yapıp çalışabilecek.

Yapılan değişikliklerden bazıları şöyle

*Toplam yatak sayısı yüzün üzerinde olan özel hastanelerin, aynı il içerisinde planlama kapsamındaki diğer özel sağlık kuruluşları ile birleşerek ilave her onaltı uzman hekim kadrosunu sağlamaları halinde elli yatak ilave etmelerine izin verilir.

*Özel hastanelerin gözlem yatakları hariç en az yüz hasta yataklı açılmasına izin verilir. Ayrıca, yoğun bakım yatak sayısı ile kuvöz sayılarının toplamı, toplam hasta yatak sayısının yüzde 30'unu geçemez.

*Cerrahi veya dâhili uzmanlık dalları için ayrı ayrı olmak üzere yoğun bakım yatağı oluşturulması zorunludur.

*Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.