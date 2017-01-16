Palm yağı hangi ürünlerde kullanılıyor? Palm yağının özellikleri neler?

Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Palm yağı sadece çikolatada değil, kek, bisküvi, dondurulmuş patates ve mantı, sabun, cilt losyonu, ruj, bebek maması ve bebek bezi gibi sık kullandığımız pek çok üründe yer alıyor. Peki bebek ürünlerinde bile kullanılan bu yağın kanserojen olup olmadığından emin miyiz? Bu tartışmalar üzerine konuşan yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünlerin araştırılacağını belirtirken, "Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." açıklamasını yaptı. Biz de konuyu beslenme ve dermatoloji uzmanına sorduk: Palm yağı neden bu kadar rağbet görüyor ve hangi durumlarda tehlike barındırıyor?

Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Palm yağı sadece çikolatada değil, kek, bisküvi, dondurulmuş patates ve mantı, sabun, cilt losyonu, ruj, bebek maması ve bebek bezi gibi sık kullandığımız pek çok üründe yer alıyor. Peki bebek ürünlerinde bile kullanılan bu yağın kanserojen olup olmadığından emin miyiz? Bu tartışmalar üzerine konuşan yapan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'de palm yağı kullanılan ürünlerin araştırılacağını belirtirken, "Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir." açıklamasını yaptı. Biz de konuyu beslenme ve dermatoloji uzmanına sorduk: Palm yağı neden bu kadar rağbet görüyor ve hangi durumlarda tehlike barındırıyor?

Malezya ve Endonezya merkezli üretilen palm yağı, Nutella’nın başına büyük bir dert açtı. Ancak bu tartışmalar sayesinde gördük ki bu yağ sadece Nutella’da kullanılmıyor; gıdadan bebek ürünlerine, cilt bakımından temizlik malzemelerine kadar, marketlerdeki pek çok ürün paketinin üzerinde bu yağın adını görebiliyoruz.

Kamuoyunu yoğun bir şekilde meşgul eden bu olayla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik şu açıklamayı yaptı: “Dünyada palm yağının gıdalarda kullanımına yasaklama getiren bir ülke bulunmamaktadır. Ülkemizde bu konuda yapılan bilimsel çalışmalarda şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Özellikle bazı ürünler ile ilgili basında yer alan haberler üzerine ülkemizde palm yağı kullanılan ürünler konusunda bilimsel bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır. Yapılacak çalışmanın sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak ve bilimsel veriler ışığında gerekli idari tedbirler alınacaktır. Gıda konusunda tüketici sağlığını en üst düzeyde korumak temel amaçlarımız arasındadır. Bu konudaki her türlü endişe ve hassasiyetleri dikkate alarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceğiz.”

Peki nedir bu yağın özelliği, neden gıdalarda bu kadar sık kullanılıyor, cilt ürünlerinde kullanılması da sağlığı tehdit ediyor mu yoksa cilt için faydalı mı? Beslenme uzmanı, palm yağının yüksek ısıda kanserojen olabileceğini vurgularken, cilt uzmanı palm yağının antioksidan özelliğine dikkat çekti. İşte palm yağı hakkında bilmedikleriniz…

Diyetisyen Ayşe Tuğba Şengel, palm yağının özelliklerini, hangi ürünlerde kullanıldığını ve sağlığa olan etkilerini açıkladı:

“Hurma yağı olarak da bilinen palmiye yağı, ana üreticileri Malezya ve Endonezya olan ülkelerde hurma yağı ağacından üretilen bitkisel bir yağdır. Bu yağın üretimi de talep doğrultusunda giderek artmaktadır. Palmiye yağının yılda yaklaşık 28 milyon tonluk üretimi ile dünya çapında en çok üretilen yağlar sınıfında soya yağından sonra ikinci sırada geldiği görülüyor. Bunun nedeni olarak palmiye yağının diğer yağlara göre dayanıklı ve ucuz olması gösteriliyor.

PALM YAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

*700-1000 ppm ile en zengin karoten kaynağı olarak kabul edilir ve toplam karoten miktarının %90’ınını beta ve alfa karoten oluşturur.

*Antioksidan özelliği olduğu bilinmektedir.

*%10 çoklu doymamış, %40 tekli doymamış ve %50 doymuş yağ asitlerini içererek bütün yağ türlerinin bileşimini oluşturur.

*Trans yağ asitlerini içermez.

*Omega-6 yağ asidini içerir.

PALM YAĞI HANGİ ÜRÜNLERDE KULLANILIYOR?

*Bazı çikolatalara pürüzsüz ve parlak bir görünüm sağlamak ve erimesini önlemek için eklenmiştir.

*Palmiye yağı margarinin oda sıcaklığında katı halde bulunması için kullanılır.

*Dondurulmuş pizza hamurlarında yapışmayı engellemek için ilave edilir.

*Dondurmaya pürüzsüz ve kremsi bir yapı katmak için eklenir.

*Paketlenmiş ekmeklerde de oda sıcaklığında katı olduğundan, pişmesi kolay olduğundan ve ucuz olmasından dolayı tercih edilir.

*Vejetaryen ve vegan ürünlerinde de bulunabilir.

*Sabun, deterjan gibi temizlik ürünlerinde bulunur.

*Şampuanlarda ise, çoğu şampuanın saçlardan sıyırdığı doğal yağları geri getirmeye yardımcı olmak için kıvamlandırıcı ajan olarak kullanılır.

*Palmiye yağı rujlarda da erimesini engellemek ve pürüzsüzlük sağlamak için tat verme gibi bir özelliği de olmadığından dolayı çok fazla tercih edilir.

*Bir üründe palmiye yağının bulunup bulunmadığını ise etiketine bakarak anlayabiliriz. Etiketinde: Palm Yağı, Palmitic Asit, *Palmeate, Palm yazıyor ise bu ürün palmiye yağı içeriyor demektir. ‘Bitkisel yağ içerir' ibaresinin yazıldığı birçok üründe de bulunduğu unutulmamalıdır.

PALM YAĞI NEDEN ZARARLI?

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin raporunda palmiye yağının doğal kırmızı renginin sökülmesi ve kokusunun ortadan kaldırılması için yüksek sıcaklıklar uygulandığı belirtiliyor. Bu işlem de glisidil yağlı asit esterleri olarak adlandırılan atık maddelerin oluşumuna neden oluyor. Bu maddelerin hazmı sonucunda da tümör oluşumuna yol açtığı düşünülen glisidol oluştuğu görülüyor.

2016 yılında Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı'nın (EFSA) palmiye yağına ilişkin yayınladığı araştırmada ise 200 derece üzerinde ısıtılan palmiye yağının diğer bitkisel yağlardan daha fazla kanserojen madde taşıdığı için tehlikeli olduğu belirtilmiştir. Ancak araştırmada palmiye yağının tüketilmemesine dair herhangi bir tavsiye yer almamış, risk seviyesinin daha iyi değerlendirilmesi gerektiği söylenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de palmiye yağının potansiyel riskine dikkat çekmiş ancak gıdalarda kullanılmasına bir kısıtlama getirmemiştir.”

“PALM YAĞI, CİLDİ KANSERE KARŞI KORUYOR”

Dermatoloji Uzm. Dr. Özlem Tuncay Engin ise yağın gıdadaki etkisinin aksine cilt için önemli bir koruyucu antioksidan olabileceğini söylüyor.

“Palmiye yağ, palm olein yağı olarak da isimlendirilen palm yağı içeriği nedeniyle birçok cilt bakımı amaçlı temizlik ve kozmetik bakım ürünlerinin içinde yer almaktadır. Palm yağı karetonoidler, steroller, fosfolipidler, doymamış yağ asitleri ve omega yağları açısından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir ama asıl en önemli içeriği tokotrienol dediğimiz E vitamininin çok özel bir bileşenidir. Bildiğimiz gibi E vitamininin bir formu olan tokoferol maddesi uzun yıllardır kullanılan ciltteki serbest radikallerle savaşıp cilt kusurlarını da önleyen güçlü bir antioksidandır. Tokotrienol ise tokoferole göre çok daha güçlü bir antioksidan özellik gösterir. ” şeklinde konuşan Engin, yağın antioksidan etkisine dikkat çekti ve ekledi:

“PALM YAĞI ANTİOKSİDAN İÇERİYOR”

“Palm yağı içeren kremler bu içerikleri sebebiyle cilt katmanlarına derinlemesine nüfuz ederek cilde antioksidan etki sağlar ve cilt sağlığını korur. Palm yağı cilt kremlerinin dışında şampuan, sabun, temizleyici losyonlar, fondöten, ruj gibi bir çok gündüz kullanım ürününün içeriğinde yer alır. Saçlı deri ve ciltteki yağ ve kirleri arındırırken aynı zamanda nemlendirme özelliğinden dolayı şampuan ve sabun yapımında tercih edilir. İçeriğinde bulunan A ve E vitaminleri ve beta karotenler saç köklerini beslerken aynı zamanda saç derisini ve saçı dış etkenlerden korur.

Ruj ve fondötenlerde rengi sabitleyici olması, tatsız olması, yüksek ısıya rağmen bozulmaya uğramaması ve yumuşak yapısı nedeniyle kolay sürülebilmesi tercih edilmesinin en büyük sebeplerindendir. Cildimizdeki doğal yağ örtüsünde bulunan lipidler çevresel faktörlere bağlı olarak oksitlenip zarar gördüklerinde serbest radikal olarak isimlendirdiğimiz zararlı oksijen yapıları oluşur. Bu yapılar kanser de dahil olmak üzere pek çok cilt hastalığının altında yatan nedenlerdir. Palm yağı içeriğinde bulunan önemli antioksidan içerik olan tokotrienol sayesinde ciltteki lipidlerin oksidasyonunu önler ve bu özelliği nedeniyle kansere karşı koruyucu etkiler sağlar.”

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