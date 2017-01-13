Palm yağı nedir? Palm yağı kanserojen mi? Mantıda ve patateste bile var!

Son günlerde medyada Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları gittikçe yoğunlaşıyor. Palm yağının kanser tehlikesi barındırıp barındırmadığı konuşulurken, marketlerdeki bir çok ürünün içeriğinde bu yağın olduğunu görüyoruz. Kek, bisküvi, çikolata gibi yiyeceklerin yanında dondurulmuş olarak satılan mantıda ve patateste bile palm yağı kullanılıyor. Bunların dışında şampuan, cilt losyonu ve sabun gibi bakım ürünlerinde de kullanılan palm yağı kanserojen mi?

Son günlerde medyada Nutella ile başlayan palm yağı tartışmaları gittikçe yoğunlaşıyor. Palm yağının kanser tehlikesi barındırıp barındırmadığı konuşulurken, marketlerdeki bir çok ürünün içeriğinde bu yağın olduğunu görüyoruz. Kek, bisküvi, çikolata gibi yiyeceklerin yanında dondurulmuş olarak satılan mantıda ve patateste bile palm yağı kullanılıyor. Bunların dışında şampuan, cilt losyonu ve sabun gibi bakım ürünlerinde de kullanılan palm yağı kanserojen mi?

Palm yağı dondurulmuş ürünlerde de kullanılıyor. Yöresel ürünlerin arasında yer alan Kayseri mantısının dondurulmuş halinde palmiye yağı bulunuyor. Farklı markaların ürünlerinde bulunan palmiye yağının kullanıldığı bir başka ürün ise dondurulmuş patates. Kısmen pişirilen gıdaların neredeyse tamamında palmiye yağı kullanılıyor. Market raflarını süsleyen hedef kitlesi çocuklar olan şekerleme ve çikolataların büyük kısmının içindekiler bölümünde kullanılan bu yağ bazı bebek mamalarında bile var.

BEBEK MAMASINDA KULLANILIYOR

Onkoloji uzmanı Dr. Yavuz Dizdar, palmiye yağı ile ilgili kanserojen olup olmadığı hakkında akademik bir veri olmadığını belirtti. Dizdar, “Bu yağ tüm ürünlerde kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) daha önce tüm et ürünlerinin kanserojen olduğunu açıklamıştı. Halen tüketim devam ediyor. Birçok üründe bebek mamaları dahil bu yağ kullanılıyor. Ayrıca zaten kanserojen etkisi olan farklı maddeler de var” diye konuştu.

PALM YAĞI NEDİR?

Batı Afrika kökenli olan bu yağ, Amerika ve Kuzeydoğu Asya’nın tropikal bölgelerinde yaygın olarak yetiştiriliyor. En çok üretilen ülkeler ise Malezya ve Endonezya… Bir tür palmiyeden elde edilen palm yağı, dayanıklılığı ve ucuzluğu nedeniyle ticari olarak çokça tercih edildiğinden, paketli ürünlerin çoğunda karşımıza çıkıyor. Organik ürünlerde de bulunabilen bu yağ, kalitesiz ve doymuş yağ oranı barındırdığı için kalp hastalıklarına ve obeziteye davetiye çıkardığı söyleniyor.

Palm yağı, hem meyvenin taze kısmından hem de palm bitkisinin çekirdeğinden elde ediliyor. Palm meyvesinin çekirdeğindeki yağ depolanması 12 ve 16. haftalar arasında, mezokarpta yağ depolanması ise 15 ve 20. haftalar arasında gerçekleşiyor. Meyvenin mezokarp kısmından elde edilen ham palm yağı ise toplam palm yağı üretiminin % 55'ini oluştuyor.

Palm yağı; alfa, beta, gama, delta tokotrienoller ve tokoferoller, karotenoidler, steroller, fosfolipitler, glikolipitler ve koenzim Q10 içeriyor. Ayrıca bu yağ, pişirme yağı olarak da kullanılmak üzere margarinlere ve çeşitli hazır gıdalara eklenirken, FAO (BM Gıda ve Tarım Örgütü) ve WHO'nun (Dünya Sağlık Örgütü) ortak kuruluşu olan uluslararası CODEX Allimentarius Komisyonu tarafından, 17 yemeklik yağ çeşidinden biri olarak da kabul ediliyor.

Palm yağının en önemli özelliği uzun raf ömrüne sahip olması. Oda sıcaklığında yarı katı olan bu yağ, yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılır ve bileşenlerinin özel ürün uygulamalarında kullanılmak üzere izole edilebilir. Bu özelliği palm yağını margarin ve katı yağlar için uygun bir ana bileşen haline getirir.