PGS ile gebelik oranı artıyor

İleri yaş, sık yaşanan düşükler ve başarısız tüp bebek denemelerinden sonra çiftlere umut veren Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) uygulaması, hem gebelik hem de canlı doğum oranını artırıyor.

İleri yaş, sık yaşanan düşükler ve başarısız tüp bebek denemelerinden sonra çiftlere umut veren Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) uygulaması, hem gebelik hem de canlı doğum oranını artırıyor.

Preimplantasyon Genetik Tarama (PGS) uygulamasının, hem gebelik ve canlı doğum oranlarını artırdığını hem de düşük riskinin belirgin olarak azalttığını belirten Prof. Dr. Hakan Yaralı, çocuk isteyen ancak başarılı olamayan çiftler için önemli bir yeri olduğunu söylüyor. PGS ile tüp bebek tedavisinin, doğru embriyo seçimi sonrasında tek bir embriyo transferiyle, canlı doğum oranlarının yaklaşık olarak %60-65 aralığında olduğunu belirten Yaralı, önemli bilgiler verdi.

İleri bayan yaşı, tekrarlayan gebelik kaybı veya tekrarlayan tüp bebek başarısızlığı olan çiftlerde Preimplantasyon Genetik Tarama yöntemi (PGS) önemli bir yer tutuyor. Blastokist safhasında (yumurta toplama yapıldıktan 5-6 gün sonra) embriyolardan hücre alınarak kromozom yapılarının incelenmesi ve normal olan embriyonun rahime nakledilmesi PGS'nin temel amaçları arasında yer almakta.

Anatolia Tüp Bebek Merkezi Klinik ve Bilimsel Direktörü Prof. Dr. Hakan Yaralı, eve sağlıklı bebekle gitme konusunda üreme potansiyeli yüksek embriyonun seçiminin çok önemli olduğunu dikkat çekti. Halen bütün dünyada rutinde kullanılan metotların hem sübjektif hem de geçerliliklerinin sınırlı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Hakan Yaralı, ‘'Özellikle kadın yaşı ilerledikçe sağlıksız yumurtalar nedeniyle gebe kalamama durumu ortaya çıkıyor, düşük riski artıyor. Sırf deneme yanılma yoluyla, genetik ayıklama yapılmadan, özellikle ileri yaşlardaki kadınlarda, embriyonun sağlığını bilmeden körlemesine transferin hem gebe kalma süresini uzattığını hem istenmeyen düşük oranlarını artırdığını çok iyi biliyoruz.'' dedi.

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Prof. Dr. Hakan Yaralı PGS yöntemi ile ilgili şu bilgileri verdi:

PGS ile 38 yaş sonrası yapılan tüp bebek tedavilerinde canlı doğum oranları %50-55 arasında!

36-38 yaşında kadınların yumurtalarının %50'si, 40 yaşında %60-65'i, 42-43 yaşında %70-75, 45-46 yaşında da yumurtaların neredeyse %100'ü sağlıksız. Sağlıksız yumurtalar da sağlıklı yumurtalar gibi görülebiliyorlar. Bu yumurtalar da döllenebiliyor ve embriyoya dönüşebiliyorlar. Ama bu sağlıksız yumurtalar ve başarısız uygulamalar, düşük riski ve Down Sendromu gibi durumları da beraberinde getiriyor. Maliyet olarak düşünüldüğünde biraz daha yüksek olan PGS Yönteminde sadece %1-5 yanılma payı ile birlikte hangi embriyonun en sağlıklı olduğunu daha net anlayabilmek mümkün. PGS yapıldıktan sonra normal kromozom yapılı tek embriyonun nakledilmesi ile, 38-45 yaş aralığında, düşük riski %8-10'lara gerilemekte, canlı doğum oranları ise %60-65'lere yükselmektedir.

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Prof. Yaralı ayrıca “Elde edilen biyopsi örneğini NGS adı verilen güvenilirliği en yüksek metot ile değerlendiriyoruz” dedi.

PGS gebe kalma süresini kısaltıyor!

Özellikle ileri kadın yaşı olgularında PGS gebe kalma süresini kısaltmada önemli bir rol oynuyor.