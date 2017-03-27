Tavuk ve piliç eti protein, vitamin-mineral bakımından insan sağlığı açısından oldukça iyi bir besin kaynağıdır. Ancak piliç alırken ve pişirirken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?
Türk halkının severek tükettiği tavuk etinin faydaları saymakla bitmiyor. Protein deposu olan tavuk eti özellikle çocukların gelişim döneminde ve anne adaylarının beslenmesinde önemli bir yer tutuyor.Kalp dostu olarak koroner kalp hastalıkları riskini önemli ölçüde azaltıyor. İçeriğindeki vitaminler her yaş grubu için vücudun gelişimine ve bağışıklık sisteminin korunmasına destek oluyor.
Liflerinin kısa olmasından dolayı kolay sindirilebilen ve hazmı kolay bir besin olan tavuk eti sıcak ve soğuk tüketilmesi ve pratik nedeniyle de sıkça tercih edilen besinler arasında yer alıyor. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği piliç alırken ve pişirirken dikkat edilmesi gereken noktaları tüm mutfak severler için bir araya getirdi.
İşte piliç eti pişirme ve satın almanın püf noktaları:Satın alırken ve pişirmeden önce•Piliç satın alırken ürünün markalı ve ambalajlı olmasına dikkat edilmelidir.•Ürünün son tüketim tarihi mutlaka incelenmelidir.•Ürünün soğuk zincirinin bozulmadığına ve saklama koşullarının uygun olup olmadığına dikkat edilmelidir.
•Yani; pilicin soğukta muhafaza edilmediği/soğuk olmadığı hissedilirse alınmamalıdır. Bunun için soğutuculardaki sıcaklık göstergeleri kontrol edilebilir.•Pilicin tazeliğini ve soğukluğunu koruması için ürünün alışverişte en sona bırakılması uygun olur. Böylelikle alışveriş süresi boyunca sepette bekleyen piliç eti soğukluğunu kaybetmez.
•Alışveriş sonrası eve gelindiğinde piliç etini oda sıcaklığında bekletmeden buzdolabına kaldırılmalıdır.•Satın alınan piliç dondurulmuş ise ve hemen pişirilmeyecekse ambalajıyla birlikte derin dondurucuda (-18°C’) 6 ay süreyle muhafaza edilebilir.
•Piliç eğer buzdolabında çözündürülecekse yaklaşık 1 gün öncesinde derin dondurucudan çıkarılıp buzdolabına konulmalıdır. Hızlıca çözündürmek için mikrodalga fırın da kullanılabilir.•Satın alınan ürün buzdolabında (0-4°C) son kullanma tarihine kadar saklanabilir.
•Çözündürülmüş piliç tekrar dondurulmamalıdır.•Tüketilmeyecek kısım çözündürmeden tekrar dondurucuya koyulmalıdır.•Çiğ pilicin pişirme hazırlığında ve sonrasında eller, mutfak tezgâhı, kesme tahtası, bıçaklar sabunlu suyla iyice yıkanmalıdır.
Haşlama•Dondurulmuş pilici uygun koşullarda çözündürdükten sonra haşlamak iyi bir yöntemdir ve yemeğinizin daha lezzetli olmasını sağlar.•Piliç etinin tam pişmiş olması önemlidir. Önerilen süreye bağlı kalarak ve suyu berraklaşana kadar haşlanmalıdır.•Emin olmak için bir parça piliç eti tabağa alınıp kesilerek pişip pişmediği anlaşılabilir.
•Bir pilicin yeterince pişmiş olduğunu anlamanın en kesin yolu, bir gıda termometresi kullanmaktır. Termometre pilicin eti yoğun ve dolgun yerine sokularak iç sıcaklık ölçülebilir. İç sıcaklığın 75-80°C olması gerekmektedir.•Mutfak termometresi yoksa pilice çatal batırılarak pişip pişmediği anlaşılabilir. Çatal batırıldığında çıkan su berraksa piliç pişmiş demektir.
Fırında kızartma•Pilicin kendi yağının içinde pişmesi ve nemini koruması, dolayısıyla daha lezzetli olması için fırın poşeti içinde pişirmek daha uygundur.
•Pilicin nar gibi kızarması isteniyorsa, pişmeye yakın piliç fırından çıkarılıp ağız tadına göre üzerine tereyağı veya ballı su sürülerek tekrar fırına verilebilir. •Fırında pişirilecek bütün piliçler çeşitli tarifler kullanılarak gerekli sürelerde marine edilebilir ve böylece daha lezzetli sonuçlar elde edilebilir.
•Lezzetli sonuçlar elde etmek için bütün pilicin içine soğan, sarımsak, limon, adaçayı, kekik, defneyaprağı, portakal gibi lezzet artırıcı malzemeler de konulabilir.
Pişirme sonrası•Piliç eti, piştikten sonra sofrada tüketilene kadar bir folyoya sarılırsa sıcaklığını, nemini ve yumuşaklığını korumak daha mümkün olur. •Piliç eti piştikten sonra hemen tüketilmeyecekse oda sıcaklığında çok fazla bekletmeden buzdolabında saklanmalıdır.
•Piliç etini tükettikten sonra artan kısımları sonrasında ısıtırken nemini koruması için Sarmak daha iyi sonuç verecektir.•Piliç piştikten sonra bir yere taşınacaksa sarılarak ısı yalıtımlı bir kaba konmalıdır ve kısa sürede tüketilmelidir.