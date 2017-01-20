Prof. Dr. Muhsin Konuk: Palm yağı 80 derecede ısıtılırsa zararlı olmaz

Palm yağı ile ilgili tartışmalar Ferrero Türkiye'nin dün yaptığı açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu yaptığı açıklamada, Nutella'da kullandıkları palm yağını 200 değil 80 dereceye kadar ısıttıklarını açıkladı ve bunun sağlığa zararlı bir durum ortaya çıkartmadığını belirtti. Gerçekten bu ısı palm yağını zararsız hale getirmiyor mu? İşte uzmanların açıklamaları...

Palm yağı ile ilgili tartışmalar Ferrero Türkiye'nin dün yaptığı açıklamalarla farklı bir boyut kazandı. Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu yaptığı açıklamada, Nutella'da kullandıkları palm yağını 200 değil 80 dereceye kadar ısıttıklarını açıkladı ve bunun sağlığa zararlı bir durum ortaya çıkartmadığını belirtti. Gerçekten bu ısı palm yağını zararsız hale getirmiyor mu? İşte uzmanların açıklamaları...

Nutella ile birlikte gündemine oturan palm yağı tartışması farklı boyutlara ulaştı. Avrupa Gıda Standartları Ajansı’nın (EFSA), 200 derecenin üzerinde ısıtılan palm yağının kanserojen madde içerdiğini açıklaması üzerine başlayan bu tartışmalar, gözleri Nutella’ya çevirdi. Nutella’yı üreten Ferrero, palm yağını 200 dereceye kadar ısıtıyor mu, palm yağı sağlığı tehdit ediyor mu, bu yağ hangi ürünlerde kullanılıyor? Bütün bu sorular ışığında tartışmalar büyürken, Sağlık Bakanlığı, ‘palm yağı zararlı mı?’ araştırması başlattı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ise, yaygın olarak kullanılan palm yağının hiçbir ülkede yasaklanmadığını, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi’nin (EFSA) palm yağının yasaklanması yönünde bir görüşünün olmadığını belirtti. Bakanlık ayrıca Türkiye’de palm yağı kullanılan ürünler hakkında da bir araştırma yapılacağını duyurdu.

Dün ise Nutella üreticisi olan firma Ferrero’nun Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşoğlu, yaptığı açıklamalarda, haberlere konu olan riskin Palm yağının 200 derecede ısıtılmasından sonra ortaya çıktığını oysa kendilerinin en kaliteli Palm yağını 80 derecede ısıtarak kullandıklarını söyledi. Ayrıca Gümüşlüoğlu, ”Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi(EFSA)'nin raporunda Nutella geçmemektedir. Dünyanın her tarafından Nutella satışları artarak devam etmektedir. Raflardan indiği yalandır” dedi.

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Üsküdar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Moleküler Biyoloji Genetik Bölümü Başkanı Muhsin Konuk, sozcu.com.tr‘ye yaptığı açıklamalarda, 200 derece ve/veya üstündeki değerlere kadar ısıtılan bütün yağların sağlığı tehdit ettiğini belirtti ve şu uyarıları yaptı:

“Normalde bütün yağlar 200 dereceden fazla ısıtıldığında ve aynı yağ defalarca bu sıcaklıkta kullanıldığında (fast food gıdalar hazırlanırken çok karşılaştığımız bir durum bu) oksidasyon oluşuyor. Daha sonra da trans yağlar dediğimiz yağlar ortaya çıkıyor ve bunların kanserojen etkisi çok fazla. Cis formundaki yağların trans formuna geçmesi sağlık açısından büyük bir sıkıntıdır. Ancak yağlar eğer 200 dereceye kadar ısıtılmazsa, o yağda bir değişim olmayacağından dolayı sağlık açısından zararlı olmayacağını düşünüyorum.

KANSER ÖNLEYİCİ ETKİSİ VAR

Palm yağı diğer bitkisel yağlar gibi sıvı değildir, oda sıcaklığında yarı katı bir haldedir. Bu nedenle de kullanışlı hale gelebilmesi için ısıtılması gerekir. Ancak 80 derecede bir ısıtma sorun yaratmaz. Hatta palm yağı ile ilgili yapılan birkaç çalışmadan haberdarım. Bu yağın genotoksisiteyi önleyici etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışma ve bunların pozitif verilerinin olduğunu biliyorum. Bilindiği gibi, Genotoksisite kanser oluşumu ile ilgili ilk basamaklardan biridir.

Son olarak şunu söyleyebilirim ki, 200 derecede zeytinyağını ısıttığınızda o bile bozulur. ”

Gıda Mühendisleri Odası da sozcu.com.tr‘ye palm yağı ile ilgili şu açıklamayı yaptı; “80 derecede ısıtılma işlemi hiçbir yağa zarar vermez. Hatta vakum altında, daha fazla ısı uygulanması da zarar vermiyor. Evlerde yaptığımız kızartma derecesi bile 180’dir.”

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Konu ile ilgili olarak Hürriyet’ten Burak Coşan’a konuşan Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Başkanı Metin Yurdagül de palm yağının kanıtlanan bir zararı olmadığını belirterek “Bu yağ Malezya ve Endonezya’da üretilerek ticari br kimlik kazandı. 1970’lerin başından itibaren yemeklik yağ olarak kullanılıyor. Dünyanın yağ ihtiyacının yüzde 33’ü bu yağdan karşılanıyor.” şeklinde konuştu. Palm yağının içerisinde trans yağ olmamasının bir avantaj olduğunu da vurgulayan Yurdagül, “Şu anda palm yağı içinde yer alan ve bulaşan olarak nitelendirilen bir maddenin (MCPD) incelemesi yapılıyor. Bu incelemeler sonucunda açıklanmış bir şey yok. Ayrıca bu incelemeler sonucunda eğer bu madde zararlı ise yağın kullanımının yasaklanması mümkün değildir.”

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