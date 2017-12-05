Prof. Dr. Oktay Demirkesen: İdrar kaçırma sorununun çözümü var!

Türkiye'de kadın nüfusunun neredeyse yarısı bu sorunu yaşıyor. Uzmanlar idrar kaçırma sorunu ile ilgili yeterli farkındalık olmadığı için, hastaların iyileşebileceklerine inanmadığını ve bu nedenle tıbbi çözümlere başvurmadığını belirtiyor. Peki idrar kaçırma sorunu olanlar nasıl bir yol izlemeli ve nelere dikkat etmeli?

Kontinans Derneği ve Bakırköy Belediyesi'nin işbirliği ile Bakırköy Belediyesi Tarık Akan Kültür Merkezi'nde, “İdrar Kaçırma Problemi ve Tedavileri” konulu bir bilgilendirme konferansı düzenlendi. Konferansta hastalıkla ilgili önemli bilgiler veren Kontinans Derneği Başkanı Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Oktay Demirkesen ve Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Zafer Aybek, idrar kaçırma tipleri, sebepleri ve tedavi yöntemleri üzerine önemli detayları halkla paylaştılar.

SIVI TÜKETMEKTEN KORKMAYIN!

Prof. Dr. Oktay Demirkesen, Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranının yüzde 42,7 olarak saptandığını belirtirken 40 yaş ve üzeri her 4 kadından 1’inde bu problemin yaşandığına dikkat çekti ve sözlerine şöyle devam etti; “Dünyada 400 milyona yakın kişi üriner inkontinans (idrar kaçırma) sorunuyla karşılaşırken özellikle kadınlar bu sorunla daha fazla yüzleşmek zorunda kalıyor. Türkiye’de 40 yaş ve üzeri her 4 kadından 1’i yani toplam olarak 2,7 milyon kadın idrar kaçırma sorunu yaşıyor.

75 yaşından sonra ise her iki cinste de görülme sıklığı benzer olabiliyor. İdrar kaçırma hem erkek hem de kadınları etkileyen bir problemdir. Tedavinin, idrar kaçırmanın mesane ya da mesane çıkımından kaynaklanıp kaynaklanmadığının belirlenmesiyle mümkün olduğunun bilinmesi gerekir.

Tedavi için düzenli sıvı tüketilmesi ve mesanenin düzenli olarak boşaltılması gibi önlemlere ek olarak spor yapılması veya odaklanmış terapilerle pelvik taban adalelerinin güçlendirilmesi önemlidir. İlaç kullanımı ile tedavinin desteklenmesi de mümkündür. Bu konuda birçok yeni ilaç ülkemizde de bulunmakta ve kullanılmaktadır. Bu şekilde sonuç elde edilemiyorsa mesane kaynaklı idrar kaçırma tedavisinde botulinum nörotoksini (botoks) de uygulanabiliyor. Bu uygulama, mesane içine sistoskopi yardımlı ve özel geliştirilmiş iğnelerle yapılabiliyor.” dedi.

HASTALAR BİR ÇÖZÜMÜ OLDUĞUNU BİLMİYOR!

İdrar kaçırmak bir problemdir diyen Prof. Dr. Oktay Demirkesen, tedavi yöntemlerinin detaylarına değinirken Prof. Dr. Zafer Aybek ise idrar kaçırmanın kadınlarda ağır depresyonlara varan psikolojik durumlara yol açabileceğine söyledi ve sözlerine şöyle devam etti: “Toplumumuzda bu soruna sahip olanlar, öncelikle bunun tıbbi müdahale gerektiren bir durum olduğunun farkında değil. İdrar kaçırmanın sıkıntılarını çok derin yaşayan hastaların cinsel, sosyal ve iş hayatları ciddi bir şekilde etkileniyor.

Tuvalete gitme ihtiyacının getirdiği endişe nedeni ile sinema, tiyatro gibi toplu eğlencelere gidememe, iş toplantılarında uzun süre duramama, iş motivasyonunun azalması, uzun seyahatlere çıkamama gibi sosyalleşmeyi ve iş hayatını etkileyen durumlar karşısında kişiler ciddi depresyon yaşıyor. Sürekli yaşanan bu durum bıkkınlık ve yaşama karşı isteksizlik hissi yaratıyor. Toplumumuzda hastalık konusunda yeterince bilinçlenme olmadığından kişiler hastalık karşısındaki çaresizliği kabullenme davranışına gidiyor.” dedi.

İLGİLİ HABER Nergis Kumbasar 'Hayatı kaçırma' dedi