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Rahat uyumanın püf noktaları

Rahat uyku için 5 besin önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sağlıklı beslenmek ve rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekmektedir.
15:4826 Mart 2017
Sağlık
Rahat uyumanın püf noktaları
Rahat uyku için 5 besin önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sağlıklı beslenmek ve rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekmektedir.

Metabolizmanın çalışması gıda alımına bağlı olduğu gibi, sağlık açısından önemli bir yeri olan uykunun da alınan gıdaların niteliğiyle ilişkisi var.

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Kan basıncını ve nabzı düşüren kimi gıdalar metabolizmayı yavaşlatarak uykuya yardımcı olurken, bazıları ise metabolizma ve beyin aktivitesini artırarak uykuyu zorlaştırıcı etkiye sahiptir.

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Yapılan bazı çalışmalar, beyinde serotonin sentezini uyaran triptofan isimli bir aminoasidin ve yüksek seyreden melatoninin düzeylerinin uykunun kaliteli, dinlendirici, rahat olmasına neden olduğunu açıkça belirtiyor.

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Doğada melatonin içeren besin sayısı az iken triptofan hemen hemen birçok hayvansal ve bitkisel besinde bulunmakla birlikte kaliteli uyku için belirli miktarlarda alınması faydalıdır” diye konuştu.

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“5 besini düzenli olarak gün içerisinde ve yatmaya yakın yemek, beyinde seratonin düzeyini artırabilir. Melatonin içerdikleri için rahatlamanıza yardımcı olabilir” diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, 5 besinin faydalarını şöyle sıraladı:

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Süt: Özellikle kaliteli protein içeriği ve triptofan aminoasidinden zengin olması uyumaya yardımcı olmaktadır.

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Uyumadan önce ılık içilen sütün triptofan içeriği daha yüksek olacağından sizi hızla uykuya dalma pozisyonuna geçirebilecektir.

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Ceviz: Doğal melatonin kaynağı olan ceviz yine uyku için size yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra 1 çay bardağı kadar yemek yeterlidir.

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Muz: Serotonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra içerdiği magnezyum ve potasyum ile kasların gevşeyip, rahatlamasını sağlar.

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Ahududu: Çok nadir bir dönemde tazesini yakalayabildiğimiz ahududuyu taze veya dondurulmuş olarak tüketebilirsiniz. Akşam yatmadan önce 1 kase ahududu sizi yatıştıracak ve uykuya hazırlayacaktır.

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Yulaf: Kaliteli bir uyku için önemli olan kalsiyum ve magnezyum mineralini içeren yulaf, aynı zamanda içerdiği melatonin hormonu sayesinde kaliteli bir uyku ile vücudun yenilenmesini sağlar.”

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