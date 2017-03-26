Rahat uyumanın püf noktaları! - Galeri

Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
Rahat uyku için 5 besin önerisinde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Sağlıklı beslenmek ve rahat bir uyku geçirmek için uyumadan önce tükettiğimiz yiyeceklere ve içeceklere çok dikkat etmemiz gerekmektedir.
Metabolizmanın çalışması gıda alımına bağlı olduğu gibi, sağlık açısından önemli bir yeri olan uykunun da alınan gıdaların niteliğiyle ilişkisi var.
Kan basıncını ve nabzı düşüren kimi gıdalar metabolizmayı yavaşlatarak uykuya yardımcı olurken, bazıları ise metabolizma ve beyin aktivitesini artırarak uykuyu zorlaştırıcı etkiye sahiptir.
Yapılan bazı çalışmalar, beyinde serotonin sentezini uyaran triptofan isimli bir aminoasidin ve yüksek seyreden melatoninin düzeylerinin uykunun kaliteli, dinlendirici, rahat olmasına neden olduğunu açıkça belirtiyor.
Doğada melatonin içeren besin sayısı az iken triptofan hemen hemen birçok hayvansal ve bitkisel besinde bulunmakla birlikte kaliteli uyku için belirli miktarlarda alınması faydalıdır” diye konuştu.
“5 besini düzenli olarak gün içerisinde ve yatmaya yakın yemek, beyinde seratonin düzeyini artırabilir.
Melatonin içerdikleri için rahatlamanıza yardımcı olabilir” diyen Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, 5 besinin faydalarını şöyle sıraladı:
Süt: Özellikle kaliteli protein içeriği ve triptofan aminoasidinden zengin olması uyumaya yardımcı olmaktadır.
Uyumadan önce ılık içilen sütün triptofan içeriği daha yüksek olacağından sizi hızla uykuya dalma pozisyonuna geçirebilecektir.
Ceviz: Doğal melatonin kaynağı olan ceviz yine uyku için size yardımcı olabilir. Akşam yemeğinden sonra 1 çay bardağı kadar yemek yeterlidir.
Muz: Serotonin ve melatonin hormonlarının salınımlarını artırmasının yanı sıra içerdiği magnezyum ve potasyum ile kasların gevşeyip, rahatlamasını sağlar.
Ahududu: Çok nadir bir dönemde tazesini yakalayabildiğimiz ahududuyu taze veya dondurulmuş olarak tüketebilirsiniz. Akşam yatmadan önce 1 kase ahududu sizi yatıştıracak ve uykuya hazırlayacaktır.
Yulaf: Kaliteli bir uyku için önemli olan kalsiyum ve magnezyum mineralini içeren yulaf, aynı zamanda içerdiği melatonin hormonu sayesinde kaliteli bir uyku ile vücudun yenilenmesini sağlar."
Rahat uyumanın püf noktaları! - Galeri
DİĞER GALERİLER
DİĞER GALERİLER

256 yıl yaşayan adamın ilginç hayatı

Ömrü uzatan sebzeler

Tarihin hiç akıldan çıkmayan fotoğrafları

Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı alan kişiler

Tuvalet kapaklarındaki büyük tehlike

Hangi içecek neye iyi gelir?

Yol yapımında ortaya çıktı

Peynirdeki korkunç iddia!

Tarih bu savaşı unutmayacak

Çanakkale Zaferi hakkında bilinmeyen her şey

Yere düşen yiyecek yenilir mi?

Otomobil kampanyaları

Yanlış yatak ve yastık hasta ediyor!

Ödeme sebep olan hastalıklar

Hunza Türkleri'nin yaşam sırrı

Belgesel için insan beyni yedi!

Chia tohumu yerken iki kere düşünün

87. Cenevre Otomobil Fuarı devam ediyor

Ağızdan nefes almanın zararları!

Suyu doğru içmenin faydaları

Modern insandan uzak Amazon kabileleri

İran'da nasıl flört edilir?

Tutankamon'un sırlarla dolu gömütü!

Yumurtanın 9 faydası

Cinsellikle ilgili şoke eden araştırma

Nazi fotoğraf albümlerinden 2. Dünya Savaşı

15 Temmuz'da Genelkurmay karargahında yaşanananlar

Benekli muzun bilinmeyen faydaları

En güzel resimli Cuma mesajları 2017: İster gönder, ister paylaş!

1 Euro'ya mağara aldılar mucize yarattılar

Otostopla dünyayı gezen kızın Türkiye fotoğrafları
Yorumlar