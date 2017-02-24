Recep Akdağ: 2-9 Mart arası yeni personel alacağız… Kaç sağlık personeli alınacak? Kaç doktor alınacak?

Bir televizyon programında açıklamalar yapan Recep Akdağ, sağlıkta yeni personel alımının ne zaman yapılacağını ve kaç kişi alınacağını açıkladı.

Bir televizyon programında açıklamalar yapan Recep Akdağ, sağlıkta yeni personel alımının ne zaman yapılacağını ve kaç kişi alınacağını açıkladı.

Habertürk’ün Özel Röportaj programına katılan Sağlık Bakanı Recep Akdağ yeni personel alımı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

Bütçe imkanları çerçevesinde çok daha fazlasını istiyorum. Türkiye’de nüfusa göre sağlık personeli sayısı az. 16 bin 500 personel alımı yapacağız. Ayrıca 5 bin personel için de görüşmelerimiz devam ediyor. Bunlar içinde doktor yok. 13 bin de doktor alımı yapacağız. Acil ihtiyaçlarımızı belirledik. 2-9 mart tarihleri arasında başvuru sonunda yerleştirme yapılacak.

“10 KİLO VERMEK İSTİYORUM, 7 KİLOM KALDI”

Akdağ programda kilo vermek istediğini de belirterek, kilo dengesini koruma ile ilgili önerilerde bulundu:

10 kilo vermek istiyorum. 4 kilo verdim 1 kilo aldım. 7 kilo borcum var ve bu borcu ödeyeceğim. Yaşam biçimimiz kilo vermeyi zorlaştırıyor; çok geç vakitlere kadar çalışıyoruz, evde çok geç yemek yiyoruz. Evde akşam yemeği yemezsem olmaz. O halde toplam yediğimiz miktarı, aldığımız kaloriyi azaltmayı, geç yemek yememeyi öğrenmek lazım. Ve hareket etmeli. Beslenmede şeker ve karbonhidratı azaltmalı.

Akdağ ayrıca medyada uzman olmayan birçok kişinin sağlıklı yaşam konusunda bilgi vermesini de eleştirdi.