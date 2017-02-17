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Bilim insanların son araştırmasına göre beslenme şeklimizin ruh halinizi tetiklediği ortaya çıktı. Hangi ruh halinde, hangi yiyecekler faydalı? İşte size birkaç tüyo...
Kızgın ve öfkeli iseniz, sizi daha da sinirlendirecek, burnunuzdan solur hale getirecek uyarıcı niteliklere sahip olan çay, kahve ve şaraptan kesinlikle uzak durun. Kırmızı eti de ağzınıza sürmeyin.
Yalnızsanız ve içiniz sıkılıyorsa, rahatlamak için domates, patlıcan, biber, patates, yumurta ve karnabahar yiyin.
Kendinizi bezgin hissediyorsanız, peyniri ve kırmızı eti bir süre için unutun.
Umutsuz bir aşka düştüyseniz, pirinç ve şekerden kaçının. Zira bu iki madde melankoliyi azdırıyor.
Özgüveninizi yitirdiyseniz, turunçgillerin hepsi size göre.
Düş kırıklığı yaşıyorsanız, kereviz ve havucun kaybolan hayallerin, düş kırıklıklarının yaralarını sarmaya birebir geldiği aklınızda bulunsun.
Kuşku ve çekingenliğe karşı mercimek en iyi ilaç.
Çalışmaktan yıpranmaya karşı bezelye yiyin.
Üzerinizdeki endişeyi atmak, hata yapabileceğiniz saplantısını aklınızdan çıkarmak için marul yiyin.
Saldırganlığınızı kontrol altında tutmak için cevize başvurun.
Kendinizi fazla ihtiraslı hissediyorsanız çok dikkat edin, çikolata her türlü isteği kamçılar.
Hiçbir şeyden memnun olmuyorsanız ve hiç keyfiniz yoksa, soğan ve pırasayı tercih edin.
Badem ise hiddetinizi dindirir.
Patlamaya hazır durumundaysanız makarna, ekmek, taze meyve ve sebzeyle beslenin.
Kafanız karışık ise nane çiğneyin.
Depresyondaysanız, bergamot ve maydanoz sizin için bir numaralı ilaç olacaktır.
Ruh halinize göre beslenme
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