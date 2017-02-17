Ruh halinize göre beslenme

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBilim insanların son araştırmasına göre beslenme şeklimizin ruh halinizi tetiklediği ortaya çıktı. Hangi ruh halinde, hangi yiyecekler faydalı? İşte size birkaç tüyo&#8230;. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKızgın ve öfkeli iseniz, sizi daha da sinirlendirecek, burnunuzdan solur hale getirecek uyarıcı niteliklere sahip olan çay, kahve ve şaraptan kesinlikle uzak durun. Kırmızı eti de ağzınıza sürmeyin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYalnızsanız ve içiniz sıkılıyorsa, rahatlamak için domates, patlıcan, biber, patates, yumurta ve karnabahar yiyin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKendinizi bezgin hissediyorsanız, peyniri ve kırmızı eti bir süre için unutun.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tUmutsuz bir aşka düştüyseniz, pirinç ve şekerden kaçının. Zira bu iki madde melankoliyi azdırıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÖzgüveninizi yitirdiyseniz, turunçgillerin hepsi size göre.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t Düş kırıklığı yaşıyorsanız, kereviz ve havucun kaybolan hayallerin, düş kırıklıklarının yaralarını sarmaya birebir geldiği aklınızda bulunsun.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKuşku ve çekingenliğe karşı mercimek en iyi ilaç.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÇalışmaktan yıpranmaya karşı bezelye yiyin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÜzerinizdeki endişeyi atmak, hata yapabileceğiniz saplantısını aklınızdan çıkarmak için marul yiyin.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\t Saldırganlığınızı kontrol altında tutmak için cevize başvurun.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKendinizi fazla ihtiraslı hissediyorsanız çok dikkat edin, çikolata her türlü isteği kamçılar.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tHiçbir şeyden memnun olmuyorsanız ve hiç keyfiniz yoksa, soğan ve pırasayı tercih edin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBadem ise hiddetinizi dindirir.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tPatlamaya hazır durumundaysanız makarna, ekmek, taze meyve ve sebzeyle beslenin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKafanız karışık ise nane çiğneyin.. . \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tDepresyondaysanız, bergamot ve maydanoz sizin için bir numaralı ilaç olacaktır.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .