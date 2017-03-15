Saç ekiminde nelere dikkat edilir?

Uzmanlar, saç ekimini her hastaya aynı şekilde yapılmadığını, kişinin yaşı, saç tipi gibi kriterlere göre özel tasarım yapıldığını belirtiyor. İşte o kriterler...

Uzmanlar, saç ekimini her hastaya aynı şekilde yapılmadığını, kişinin yaşı, saç tipi gibi kriterlere göre özel tasarım yapıldığını belirtiyor. İşte o kriterler...

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları “Saç ektirecek hastalarda ulaşılmak istenen hedef doğal ve gür bir saçtır. Bu hedefe ulaşmak için de kişinin ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda, yaşa, saç tipine, sağlık durumuna ve kayıp saç miktarına uygun olarak kişiye özel tasarım yapılır.”

SAÇ EKİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLİR?

Hastanın yaşına göre

“Saç ekimine hangi yaşta başlanıldığı oldukça önemlidir. Başlamak için en ideal yaş 30'dur çünkü çok erken yaşlarda saç ekimi uzun sürecek pahalı bir yolculuğun başlangıcı olabilir. 20-24 yaşlarındaki insanlarda saç dökülmesi, gerileyen saç çizgisi ve şakaklardaki saçların seyrekleşmesi şeklinde görülür. Eğer bu yaşlardaki hasta beklemek istemiyorsa, daha az greft kullanılarak daha seyrek ekim yapılabilir. Hasta eski saç çizgisini ve saç yoğunluğunu tamamen geri kazanmak istiyorsa, bu sonucu elde etmek için binlerce greft, onlarca seans ve bolca masraf gerekir.”

Saç tipine göre

“Bazı hastaların saçları karma saç tipi olabilir yani her bölgede aynı tipte olmayabilir. Saç ekimi donör bölgeden alınan saçın rengine, biçimine ve kalınlığına dikkat edilerek yapılır. Örneğin kulak üstünden kıvırcık saç çıkarken saçın ön kısmından dalgalı saç çıkabilir. Ameliyatı gerçekleştirecek cerrahın uygun bölgeye uygun saç ekleyerek doğal görüntüyü sağlaması gerekir.”

Sağlık durumuna göre

“Saç ekimi yaptıracak olan kişinin ciddi bir sağlık probleminin olmaması gerekir. Kalp, damar, böbrek, pıhtılaşma bozukluğu, hemofili gibi kronik hastalığı olan kişiler ve ekim yapılacak bölgede deri rahatsızlığı bulunanlar saç ekimi için uygun olmayabilir. Karar vermeden önce mutlaka doktora danışılmalıdır. Eğer kişide bahsi geçen hastalıklardan yoksa alkol ve sigara tüketmiyorsa saç ekiminin başarı şansı daha yüksek olur.”

Kayıp saç miktarına göre

“Doğal görüntüye ulaşmak esas olduğundan ekilecek saç miktarı hastaya uygun olarak belirlenir. Ekilecek saç da yine hastanın kafasından alındığı için saçın seyrekliği de önem kazanır. Saç ekimi yapılacak bölgenin açıklığı ve doğal görüntü sağlanması için ne kadar saç kökü gerektiği bilgisayar yardımıyla hesaplanır. Bu hesap sonucunda ense bölgesinde yeterli donör bölge bulunmuyorsa vücudun geri kalanından alınan kıllar da kullanılabilir.”

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