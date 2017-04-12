Sağlığa Evet Derneği, 128 nargile kafe araştırdı

Çocuk parkının yanında bile nargile kafe var. Sağlığa Evet Derneği, İstanbul’da 128 nargile işletmesinde yapılan bir bilimsel çalışmanın sonuçlarını sundu. İşte vahim sonuçlar...

Son yıllarda gençlerin çokça rağbet ettiği nargile kafeler her yerde. Hatta İstanbul’da bir çocuk parkının yanında bile var. Sağlığa Evet Derneği’nin nargile işletmeleri ile ilgili yaptığı araştırmada bunun gibi pek çok vahim sonuca ulaşıldı.

Sağlığa Evet Derneği Başkanı Prof. Dr. Elif Dağlı yapılan araştırma ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul'da, Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından nargile sunum ruhsatı verilmiş 128 işletme, Sağlığa Evet Derneği üyesi Prof. Dr. Pınar Ay'ın yönettiği bir araştırma ile incelendi. Araştırmada incelenen işletmelerin %73.4’ünde sigaranın, %78’inde ise nargilenin kapalı alanda içildiği saptandı. Oysa 6487 sayılı kanun hükümleri, içeriğine bakılmaksızın nargile kullanımını tüm kapalı alanlarda yasaklamıştır. Öte yandan ilginç olarak Tütün ve Alkol Düzenleme Kurumu tarafından ruhsatlandırılan bu işletmelerin %43'ünde hiç açık alan bulunmamaktadır. Söz konusu kanun hükümlerine göre kapalı alan sayılan ‘açılır-kapanır' panellerle ayrılmış bölümler ise işletmelerin %69'unda saptanmıştır. Oysa bu işletmelerin hiçbirisine ruhsat verilmemeliydi.”

“NARGİLE KAFELER PARAVAN”

Nargile sunan işletmelerde kapalı alanda sigara içilmesinin diğer ikram işletmelerinden daha fazla olduğunun anlaşıldığını belirten Dağlı, “Çok açık ki nargile kafeler, sigara yasaklarını delmek için paravan rolü görmektedir. Daha önemlisi fiziki olarak açık alanı olmayan işletmeye nargile sunma yetkisinin verilmesi kanunun hiçe sayılmasıdır. Dumansız hava sahasının nargile uğruna kurban edilmesine izin veremeyiz” dedi.

“NARGİLE İÇMEK 100 SİGARA SOLUMAK KADAR ZARARLI”

Sağlığa Evet Derneği Sekreteri Prof. Dr. Füsun Yıldız, nargile kullanımının kömür ve tütünün yanması ile oluşan zehirlerin birlikte solunmasına neden olduğunu söyleyerek, “Dumanın suyun içinden geçmesi iddiaların aksine zararı azaltmamaktadır. Nargile dumanı, sigaradan dört kat fazla aldehit, polisiklik aromatik hidrokarbon ve yine sigaradan otuz kat daha fazla karbon monoksit içerir. Bir nargile oturumunda en az 100 sigaraya karşılık gelen duman ve zehir akciğere ulaşmaktadır. Gençlerimiz zararın bilincinde değildir. Eğer nargile salgını durdurulamazsa gelecekte hiç görmediğimiz akciğer hastalıkları ile karşılaşabiliriz” diye uyardı.

ÇOCUK PARKI İLE YAN YANA

“Sadece ülkemizde olduğu için gurur duyduğumuz tütün kontrol kanunu uyarınca, nargile üzerine sağlık uyarılarının konulması zorunluluktur” diyen Prof. Dr. Elif Dağlı, şöyle devam etti:

“Ancak, Sağlığa Evet Derneği tarafından yapılan araştırmada 128 işletmenin sadece dördünde nargile şişelerinin üzerinde uyarı yazılarının bulunduğu ve bu işletmelerin sadece ikisinde şişelerin üzerinde bulunan uyarı yazıları boyut ve içeriklerinin uygun olduğu saptanmıştır. Daha kötüsü kanun hükümlerine aykırı olarak işletmelerin %13’ünde nargile tüketimini özendirme amacıyla süslenmiş renkli nargile şişeleri ve aparatları olduğu tespit edilmiştir. Hatta bazı işletmelerde nargile içilen alan çocuk oyun parkı ile yan yanadır ve nargile işletmelerinde çocuk menüsü bulunmaktadır. Ayrıca araştırılan işletmelerde çeşitli indirimler veya belli bir miktarda harcama yapanlara nargilenin bedava olması gibi promosyonlar verildiği belirlenmiştir. Söz konusu araştırma, kanunun işaret ettiği yasakları en fazla ihlal eden işletmelerin masa oyunları oynatan (%85) ve alkol ikram etmeyen işletmeler (%82) olduğunu göstermektedir.”

“ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI YAŞAM HAKKI İÇİN DENETİMLER SÜRMELİ”

Sağlığa Evet Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Elbek ise, “Çalışmamızda, dumansız hava sahasının hemen tümüyle olmadığı bu işletmelerin çoğunda, özellikle çocuklar tütün dumanına pasif biçimde maruz kaldığı görülmüştür. Toplumun geleceği olan çocuklarımızın sağlıklı yaşama hakkı için, kapalı alan denetimlerinin en etkin şekilde yeniden başlaması ve özellikle nargile işletmelerinin hedef alınması gereklidir.” dedi.