Kan şekerini düşürmek ve kolestrolü azaltmak için lifli yiyecekler olmazsa olmaz. Hatta bağırsak kanserinin önüne geçtiğini savunan çalışmalar da bulunmakta. Ancak çoğu insan yeterince yararlanmıyor. İşte sağlığınız için ideal lifli gıdalar...
Yulaf EzmesiÖzellikle sabah kahvaltılarında tüketebileceğiniz yulaf ezmesi, yüksek lif içeren gıdalardan biri. Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ile kolestrolü düşürmek ve gün boyunca sindirim sisteminizin düzgün çalışmasını sağlamak için tüketebileceğiniz bir seçenek.
BulgurYüksek miktarda lif ve protein içeren bulgur, bir su bardağı kadar tüketildiğinde 8 gram lif sağlamakta. Bulguru hafif yapısı ile salatalarda ve özellikle kısır yapımında kullanabilirsiniz.
ElmaHer gün bir adet elma yemenin faydaları saymakla bitmiyor; bunlar arasında size lif sağlamakta var. Orta boy bir elma günlük ihtiyacınızın %17’si kadar life içermekte. Bununla beraber elmanın yüksek miktarda su içeren yapısı liflerin vücudunuza karışmasını kolaylaştırmakta. Elmanın en yüksek lif içeren kısmı ise kabuğu, o yüzden organik, pestisit, parlatıcı kullanılmamış elmaları tercih ederseniz çok daha iyi.
BrokoliYüksek oranda besleyici madde içeren brokolinin 200 gramında 2 gram lif bulunmakta. Buharda pişirince vaya haşlayınca lif oranı azalan brokoliyi sağlıklı bir atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz.
IspanakSağlıklı beslenmek konulu içeriklerimizde bolca kullandığımız ıspanak kalsiyum, demir, C vitamini ve antioksidanların yanında çok iyi bir lif kaynağı. Tadı ile bir çok yemeğin yanında tüketebileceğiniz ıspanağı günlük beslenmenizde yer vermeyi unutmayın.
HavuçDüzenli olarak havuç yemek, kolesterol ve kan şekerinizi dengeliyor. Bunu içindeki yüksek orandaki liflere borçlu olan havuç, orta oy bir adeti ile günlük lif ihtiyacınızın %7’sini karşılamakta.
BaklaBol lifli bir sebze olan bakla, A, B1,B2,B6 ve C vitaminleri içerir. Aynı zamanda kuvvetli bir antioksidan olan bakla, mevsiminde tüketildiğinde fazla kiloları vermeye de yardımcı olur.
Yeşil ErikYeşil erik sindirilebilir lif açısından zengin olduğundan, mide gazı, kabızlık ve gaz problemi yaşamamızı da önler. Stres karşıtı minerallerden magnezyum da erikte önemli ölçüde bulunuyor. Ayrıca kalsiyum da içeren erik, demir açısından da oldukça zengin.
BezelyePişmiş bir bardak bezelye’de bulunan 8 gramlık lif günlük ihtiyacınızın 3’te birini karşılamakta Harika besleyici özellikler içeren bezelyeyi donmuş veya taze alabilir, hatta çorbasını bile içebilirsiniz.
İncirDeğeri çok bilinmeyen incirin hem tadı muhteşem hem de lif açısından oldukça zengin. Daha çok taze tüketmesini önerdiğimiz inciri, kuru halde tüketirseniz içindeki şeker miktarından dolayı çok fazla miktarda yememeye dikkat edin.
EnginarBir başka göz ardı edilen sebze olan enginarın kendine has tadı, yüksek lif ve su oranı ile özellikle yaz aylarında tüketebileceğiniz en iyi seçeneklerden biri. Orta boy bir enginar günlük lif ihtiyacınızın yarısını karşılamakta.
ArmutOrta boy bir armutta bulunan 5,5 gramlık lif genelde kabuğunda bulunmakta. O yüzden elma gibi bu meyvede de organik veya doğal bir şekilde pestitisit kullanılmadan üretilmiş olanlarını tercih etmeniz çok önemli.
CevizBir avuç cevizde günlük ihtiyacınızın 10’da biri kadar lif bulunmakta. Sağlıklı bir atıştırmalık, hem de salatalar ve tatlılar için çok iyi bir ek gıda olan ceviz aynı amanda bir “iyi yağ” kaynağı.