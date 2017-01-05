Soğuk hava gribin süresini uzatıyor

Soğuk havalar etkisini gittikçe daha çok hissettirirken bir yandan da gribin süresini uzatıyor. Uzmanlar özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayanları uyarıyor ve hayati tehlikeye bile yol açabilen gripten korunmak için beslenme ve hijyen gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Soğuk havalar etkisini gittikçe daha çok hissettirirken bir yandan da gribin süresini uzatıyor. Uzmanlar özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayanları uyarıyor ve hayati tehlikeye bile yol açabilen gripten korunmak için beslenme ve hijyen gibi kurallara dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor.

Son günlerde havaların iyice soğuması ve gribin salgın halinde yayılması, özellikle bağışıklık sistemi güçlü olmayan bireylerin kolayca grip ve soğuk algınlığına yakalanmasına yol açıyor. Kimi zaman hayati tehlikeye bile yol açabilen gripten korunmak için, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve bazı hijyen kurallarına dikkat edilmesi önem taşıyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Dahiliye Bölümü'nden Prof. Dr. Birsel Kavaklı, gripten korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.

SOĞUK HAVALAR GRİBİ UZATIYOR

Günümüzde grip artık haftalarca sürebilen, tekrarlayan hatta alınan serumlarla iyileşilebilen bir hastalıktır. Havaların da gitgide soğuması grip hastalığının daha sık görülmesine ve daha uzun sürmesine yol açmaktadır. Gribin erken dönemde önemsenmesi ve ileri evrelere taşınmadan vakit kaybedilmeden tedavi edilmesi gerekir.

KALABALIK ORTAMLARDAN UZAK DURUN

Grip olan kişiler mutlaka istirahat etmelidir. Bu süreçte mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır. Kişi kendisini düşündüğü gibi enfeksiyonu başkalarına da bulaştırmamak için dikkatli olmalıdır. Böylelikle gribin de bir zincir şeklinde yayılması engellenebilir. Gribin en sık bulaşma yolu; tokalaşma ve öpüşme gibi yakın temastır. Grip, bir virüs hastalığı olduğundan antibiyotik tedavisine yanıt vermez ve bu dönemde istirahat, bol sıvı alımı ve belirtilere yönelik ilaç kullanımı önemlidir.

YEŞİL BİBER YİYİN

Bir kişinin sık hastalanması bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösterir. Bunun için bağışıklık sistemini güçlendirmesi gerekir. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili yolu, sağlıklı yaşam tarzını benimsemektir. Birinci adım, sağlıklı beslenmedir. Mevsiminde tüketilen C vitamininden zengin meyveler oldukça faydalıdır. Yeşil biber de C vitamini içeren önemli bir besindir. Yine tek tip besin grubunu öne çıkaran diyetler uygulamak bağışıklık sistemini zayıflatan özelliktedir, bunun için besin çeşitliliğine önem vermek gerekir. Sağlıklı beslenme dışında; kaliteli uyku, düzenli egzersiz, stresten ve kimyasallardan uzak kalmak, iklime göre giyinmek de bağışıklığı kuvvetlendirmek için dikkat edilmesi gereken diğer kurallardır.

EL TEMİZLİĞİNİ ÖNEMSEYİN

Hastalığı taşıyan bir kişinin öksürmesi, hapşırması hatta nefes alıp vermesiyle, içerisinde virüs bulunan damlacıklar havaya yayılır. Hasta kişinin temas ettiği kapı kolları, bilgisayar klavyesi, telefon gibi ortak kullanılabilen eşyalar da bulaşmaya neden olabilir. Bunun için genel olarak bazı hijyen kurallarına da dikkat etmek gerekir.

Bağışıklık sistemini doğru bir beslenme planı ile güçlendirirken, kişisel hijyene de dikkat edilmelidir. Gün içerisinde elleri bütün yüzeyleri ve parmak araları da dahil olacak şekilde su-sabun ile iyice köpürterek 15-20 saniye yıkamak gerekir. El antiseptikleri de kullanılabilir. Gün içinde kullanılan alandaki yüzeyler temizlik malzemeleriyle temizlenmeli ve kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalıdır. Günlük sıvı ihtiyacının da duruma göre 1.5-2 litre su ile mutlaka karşılanması gerekir.

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