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Soğuk havanın artmasıyla birlikte hastalıklar da çok daha fazla görülüyor. Bunlardan biri de özellikle soğuk havalarda dikkat edilmesi gereken yüz felci.
Yüz kaslarını kontrol eden sinirin bir tür hastalığı olan yüz felci, her yaşta ve her cinsiyette görülebilir. Yüz sinirinin kafatası kemiğinden geçtiği bölgede iken şişmesi ya da enflamasyonu sonucu oluşur.
Ancak bazı enfeksiyonlar, romatolojik hastalıklar da buna neden olabilir. İklimle ilgili faktörlerin (sıcaklık, nem, atmosfer basıncı) kolaylaştırıcı etmenler olabileceğini söyleyen Nöroloji Uzmanı Dr. Aylin Öztürk Yavuz “Belirtiler 2-3 gün içinde yerleşir. Hafif ya da şiddetli olabilir. Yüzün tek tarafında görülür.
Bu nedenle soğuk ve rüzgarlı günlerde atkı ve şapka giyilmesi gerekir. Ayrıca araba kullanırken camın açık olması, soğuk havalarda cam açık uyumak da yüz felci riskini artırabilir” diyor.
Yüz felcinin belirtileri nelerdir?

* Bir gözü kapatamama,
* Yeme içme sırasında zorluk, yiyeceklerin ağız kenarından dökülmesi,
* Gülümserken, yüz mimik hareketlerinde zorlanma,
* Islık çalamama,
* Gözlerde kuruma, batma,
* Tat duyusunda azalma.
Hava basıncı, nem ve sıcaklık gibi faktörler cilt, kan damarları, sinirler, kıkırdak ve kemik dokulara etki eder.
Yüz felcinde etkin faktörün ise soğuk havaya bağlı yüz sinirini besleyen damarların daralması olduğu düşünülür.
Ne yazık ki bu henüz yüzde yüz kanıtlanabilmiş değildir. Ancak yüz felcinden korunmada gerek yüz bölgesinin gerekse yüz sinirinin geçtiği bölge olan başımızın kulak arkası bölgesinin soğuğa maruz kalmaması işe yarayabilir.
Bu nedenle soğuk ve rüzgarlı günlerde atkı ve şapka giyilmesi gerekir. Ayrıca araba kullanırken camın açık olması, soğuk havalarda cam açık uyumak da yüz felci riskini artırabilir.
Soğuk hava yüz felcine neden oluyor
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