Soğuk havalar hasta eder mi?

Halk arasında yayılan en yanlış söylentilerden biri, soğuk havaların ve kar yağışının hastalığa sebep olduğudur. Grip, bronşit, zatürre gibi kışın daha çok görülen hastalıkların sebebi olarak soğuk havayı hatta karı suçlamanın yanlış olduğunu belirten Çocuk Hastalıkları Bölümü doktoru Uzm. Dr. Başak Namdar Çelikkan, hastalıklardan korunmanın 6 yolunu anlattı.

Halk arasında yayılan en yanlış söylentilerden biri, soğuk havaların ve kar yağışının hastalığa sebep olduğudur. Grip, bronşit, zatürre gibi kışın daha çok görülen hastalıkların sebebi olarak soğuk havayı hatta karı suçlamanın yanlış olduğunu belirten Çocuk Hastalıkları Bölümü doktoru Uzm. Dr. Başak Namdar Çelikkan, hastalıklardan korunmanın 6 yolunu anlattı.

Kar ve soğuk havanın hasta etmediğini, aksine daha sağlıklı bir beden için faydalı olduğunu belirten İstanbul Florence Nightingale Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Bölümü doktoru Uzm. Dr. Başak Namdar Çelikkan, çocuklarınızı soğuk havadan sakınmayın diyor. İşte nedeni…

ÇOCUKLARINIZA KAR HAVASI ALDIRIN

Çoğu Avrupa ülkesinde karda soğuk havada çocuklarını sıkıca giydirip mutlaka dışarı çıkarırlar.

Antartika’ da gönüllü bir grup insanda yapılan çalışmalarda soğuk havanın grip, bronşit gibi solunum sistemi hastalıklarına sebep olmadığını göstermiştir. Hatta kar yağmasının havada bulunan mikropların ölmesi anlamına geldiği, sıcaklık değerleri eksilere düşmekte ve hava mikroplardan dezenfekte olmaktadır.

Bilimsel çalışmalar tabii ki oldukça inandırıcı ama biraz da soğuk havanın solunum sistemi üzerindeki etkilerinden bahsetmek gerek. Soğuk hava, mukus transportunda önemli bir koruyucu etkiye sahiptir. Solunum sisteminin girişinde ince bir mukus örtüsü olup kapı görevi görmektedir. Çeşitli mikropların akciğerlere ulaşmasını engeller.

Soğuk hava da mukus üretimini artırır ve mukus örtüsü daha kalın hal alır ve mikroplar için bariyer görevi görür.

Ayrıca soğuk havada nefes aldığınızda, burun çeperindeki kan dolaşımı artarak burun dokusu şişer ve böylece mikropların içeri girmesi zorlaşır. Bu sebeple soğuk hava doğal bir savunma sistemi oluşturur.

HAVADAKİ MİKROPLAR KARLA ÖLÜYOR

Karla beraber hava daha da soğumakta ve koruyuculuk ve savunma daha da artmaktadır. Yağan karla havada asılı kalan mikroplar yere düşmekte ve temizlenmektedir. Ayrıca çevresel atık ve kirliliğinde üzerini örterek çevresindeki hava kalitesini arttırır.

Kar nem oranı da azalmakta ve mikroplar için uygun ortam da bozulmaktadır.

Peki hastalıktan korunmak için neler yapmalıyız?

*Korkmayın soğuk havayı soluyun: Mutlaka soğuk havayı içinize çekin. Bol bol nefes alın.

*Her şeyin başı su: Bol sıvı tüketin.

*Hijyene dikkat! Sık sık ellerinizi yıkayın böylece mikropların ağız ve burun yolu ile vücuda girmesini önleyin.

*Kapalı ortamlardan uzak durun: Hasta kişiler ile teması en aza indirin.

*Kıyafet seçimi önemlidir: Mevsime uygun giyinin.

*Temiz havaya dikkat! Bulunduğunuz ortamı sık sık havalandırın, temiz hava akışını sağlayın.