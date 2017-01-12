Soğukta ağrılar artıyor, mutluluk hormonu azalıyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, kış aylarında özellikle romatizmal ağrıların ve mutsuzluğun arttığını belirtti. Peki kış aylarını ağrısız ve daha mutlu geçirmek için ne yapabiliriz?

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, kış aylarında özellikle romatizmal ağrıların ve mutsuzluğun arttığını belirtti. Peki kış aylarını ağrısız ve daha mutlu geçirmek için ne yapabiliriz?

Yaygın olarak görülen ve çocukluk çağında görülmeye başlayan romatizmal ağrılar, soğuk havalarda daha çok kendisini gösteriyor. Kış aylarında karşılaştığımız diğer bir sorun da mutsuzluk hali… Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, bu durumlarla başa çıkabilecek basit çözümler sundu ve kışı mutlu ve ağrısız geçirmenin formülünü verdi.

Medicana Konya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Gamze Yılmaz Yanartaş, eklem ağrılarının daha çok soğuk havalarda ve kış aylarında arttığını ifade ederek, “Romatizmal hastalıklar genellikle ikiye ayrılır; iltihaplı ve iltihapsız romatizmalar olarak. İkisinde de soğukla artan ağrılar görülmektedir. Bu ağrıların sebebi hastalığın ilerlemesinden kaynaklı değildir. Ağrıların sebebi daha çok soğukla artan kas spazmı, eklemlerin reseptörlerinin soğuğa karşı daha duyarlı hale gelmesidir. İltihapsız romatizma da kasların kasılmasıyla artan bir takım nedenlerden kaynaklanmaktadır” dedi.

D VİTAMİNİ DEĞERİ DÜŞÜYOR

Soğukla beraber mutluluk hormonu olarak adlandırılan serotonin seviyesinde düşme yaşandığını ve bu düşüşün eklem ağrılarını daha çok hissetmeye sebebiyet verdiğini belirten Yanartaş, “Soğuk havalarda D vitaminimiz düştüğü için, D vitamini eksiklikleri de kas ve iskelet sistemindeki ağrıları oldukça artırmaktadır. Eşlik eden faktörler varsa, obezite, sigara içimi gibi, diyabet gibi hastalıklar. Bunlar da ağrıları tetikleyen sebepler arasındadır. Romatizmal hastalıkların en büyük belirtisi ağrılı, ısı artışı olan şiş bir eklemdir. Biz hastalarımıza bunu ‘eklemde arı sokması gibi bir şişlik var mı?' diye sorarız. Eğer böyle bir şey varsa mutlaka altında romatizmal bir hastalık ya da başka sebepler araştırılması gerekir. Bazı romatizma cinslerinde daha çok diz ve ayak bileği eklemleri tutulurken bazı çeşidinde de daha çok el eklemleri tutulmaktadır” diye konuştu.

ÇOCUKLUK ÇAĞINDAN İTİBAREN GÖRÜLÜYOR

Romatizmal hastalıkların genel olarak kadınlarda daha sık görülmesine rağmen erkekleri de tutan çeşitleri bulunduğunu ifade eden Dr. Yanartaş, “Romatizmal hastalıklar, herhangi bir yaş sınırlaması olmamakla beraber çocukluk çağından itibaren görülmeye başlar. Bazı romatizmal hastalıklar genel ağrı, ateş yükselmesi, bazen boğaz ağrısı şeklinde seyredip kendini maskeler bunların tanısı daha geç konulur ve bunlar daha çok iç organları etkiler. Bunun için eklemlerde ağrı olduğunda bunu hafife almayıp mutlaka bir uzman hekimle görüşülmesini tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

HANGİ DURUMLARDA DOKTORA GİTMELİ?

Özellikle geceleri artan ve hastayı uyandıran ağrı türlerinin ciddiye alınması gerektiğine dikkat çeken Dr. Yanartaş, “Bunlar ciddiye alınıp mutlaka hekimle görüşülmesi gereken ağrı türleridir. Sabah kalkınca ilk ağrıyla ve tutuklukla uyanıyorsa hastalarımız yine bir romatizma belirtisi olabilir, mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir. Bunlar sıradan ağrılar değildir. Özellikle ağrılar hareketle azalıyorsa, sabah tutukluğu varsa, gece uyandırıyorsa ve klasik ağrı kesicilere cevap vermiyor ve giderek şiddeti artıyorsa mutlaka hekimle görüşülmesi gerekir” dedi.

AĞRILARI GEÇİRECEK 2 FORMÜL

Alınması gereken tedbirleri de sıralayan Yanartaş, “Genellikle egzersiz öneriyoruz. Bunlar yürüyüş olabilir. Tabii ki uygun ortamlarda olmalı. Soğuk havalarda yürüyüş değil de daha çok ılık ortamlarda yürüyüş egzersizi ve yüzmeyi öneriyoruz. Bunlar haftanın en az 3-4 günü yapılması gereken şeyler. Tabi hastanın yanında eşlik eden sorunu varsa örneğin bir diz sorunu varsa yürüyüş yerine daha çok yüzmeyi öneririz, diz ve kalça problemi varsa. Germe egzersizlerini içeren plates, taichi, yoga gibi egzersizleri eklemesini öneriyoruz genellikle hastalarımıza. Germe egzersizlerinin bulunduğu bu tarz sporlarda oldukça soğuk havalarla artan ağrılarda etkilidir. Bunun yanı sıra ortamın ısısını çok iyi ayarlamak gerekir. Çünkü romatizmal ağrılar çok sıcak ve çok soğukla artabilir. Bunun için genellikle romatizmal hastalıklarda ılık ortam öneriyoruz” ifadelerini kullandı.