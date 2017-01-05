SÖZCÜ uyardı Tarım Bakanlığı ‘yamyam tavuk’ skandalını bitirdi

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği kendi artıklarıyla beslenen tavuklarla ilgili sevindirici haber nihayet geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Bizim önceliğimiz insan sağlığıdır. Rendering yem yasağı 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konuldu” dedi. Kontroller bu hafta başlıyor... Yasağa uymayan üreticilere ise ağır cezalar verilecek...

SÖZCÜ’nün gündeme getirdiği kendi artıklarıyla beslenen tavuklarla ilgili sevindirici haber nihayet geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Bizim önceliğimiz insan sağlığıdır. Rendering yem yasağı 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konuldu” dedi. Kontroller bu hafta başlıyor... Yasağa uymayan üreticilere ise ağır cezalar verilecek...

Tavukçuluk sektörünün büyük bir bölümünün tavukların kafası, tüyleri, bacakları, bağırsakları, kanı ve kullanılmayan iç organlarını “rendering” adı verilen işlemle yem haline getirip, tekrar tavuklara yedirdiği uygulamada sona gelindi. Tavuk sakatatının yem olarak kullanılmasını yasaklayan karar, uygulamaya konuldu.

SÖZCÜ'nün gündeme getirdiği ve insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturduğu iddia edilen kendi artıklarıyla beslenen tavuklarla ilgili sevindirici haber nihayet geldi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Bizim önceliğimiz insan sağlığıdır. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Rendering yem yasağı 1 Ocak 2017'den itibaren uygulamaya konuldu” dedi.

FİKRİ SAĞLAR'A KONUŞTU

Kendi artıklarıyla beslenen tavukları SÖZCÜ'nün haberinden yola çıkarak bir soru önergesi ile Meclis gündemine taşıyan CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar'ı telefonla arayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, “Yamyam Tavuk” uygulamasında sona gelindiğini söyledi. CHP'li Sağlar'ın “Vatandaşın sağlığı mı önemli, yoksa ‘yamyam tavuk' üreticilerinin çıkarları mı” şeklindeki sorusunu yanıtlayan Çelik, “Bakanlık olarak bizim birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın sağlığıdır. Bununla birlikte hayvanların sağlığı da önceliğimizdir. İnsan sağlığını tehdit ettiği iddia edilen bu uygulamada Bakanlık olarak sorumluluğumuzun bilincindeyiz ve gereğini yapacağız. Rendering yem yasağı, daha önce belirtilen tarih olan 1 Ocak 2017 itibarıyla başladı. Bu konuda geri adım atmayacağız” şeklinde konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile aralarında geçen konuşmayı SÖZCÜ'ye aktaran CHP Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın da kendisini arayıp bilgi verdiğini kaydetti. Sağlar, “Sağlık Bakanı, bu konunun kendilerinin görevi olmadığını, ancak Tarım Bakanlığı'nın bu konuda kamuoyunu aydınlatıcı bir açıklama yapacağını söyledi. Hakikaten de Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, bana verdiği bilgide konuya hassasiyetle yaklaştıklarını vurguladı” dedi.

YASAĞA HÂLÂ UYMAYANLAR VAR!

İngiltere ve Avrupa Birliği'nde 22 yıl önce yasaklanan, Türkiye'de bugüne kadar göz yumulan “Yamyam Tavuk”ların nihayet yasaklanmasına rağmen, hâlâ yasağa uymayan tavuk üreticileri olduğu iddia edildi. SÖZCÜ'nün edindiği bilgiye göre; 24 Aralık 2011'de Resmi Gazete'de yayımlanan ancak uygulamaya 5 yıl sonra konması için ertelenen yasağın 1 Ocak 2016'da bitmesine karşın, 1 Ocak 2017'ye ertelenmesi de bazı tavuk üreticilerine yetmedi. Bazı üretici firmaların hâlâ tavukları kendi artıklarıyla beslemeye devam ettikleri öğrenildi. Buna karşılık, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın “Yamyam Tavuk”larla ilgili denetimleri aralıksız sürdüreceği bilgisine ulaşıldı.