Su içmenin az bilinen 10 faydası

Yaşamın vazgeçilmez bir parçası ama birçok kişi tarafından ihmal ediliyor. Su içmek sadece bedeni değil, psikolojimizi ve zihinsel faaliyetlerimizi de etkiliyor. Diyetisyen Canan Aksoy, suyun az bilinen faydalarını sıraladı ve günde ne kadar su içmemiz gerektiğini söyledi.

Yaşamın vazgeçilmez bir parçası ama birçok kişi tarafından ihmal ediliyor. Su içmek sadece bedeni değil, psikolojimizi ve zihinsel faaliyetlerimizi de etkiliyor. Diyetisyen Canan Aksoy, suyun az bilinen faydalarını sıraladı ve günde ne kadar su içmemiz gerektiğini söyledi.

Nefes almaktan sonra en çok ona ihtiyaç duyuyoruz ancak yeterince önem vermiyoruz. Her gün yeterli miktarda su içmek için sizi motive eden bilgileri Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy. İşte su içmenin az bilinen faydaları…

Vücut ve ruh sağlığımızı korumanın yolu yeterli miktarda su tüketmekten geçiyor. Öyle ki, vücut ağırlığımızın yüzde 10'undan fazla su kaybı halsizliğe yol açarken, bu oranın yüzde 20'ye çıkması hayati tehlike oluşturuyor. Baş ağrısından kilo kontrolüne sayısız faydası olan suyun, az bilinen faydaları hakkında bilgi veren Waternet Sağlıklı Yaşam Uzmanı Diyetisyen Canan Aksoy, kadınların günde ortalama iki, erkeklerin ise iki buçuk litre su içmeleri gerektiğini hatırlattı. Günlük su ihtiyacının alınan kaloriye göre belirlendiğini söyleyen Canan Aksoy, bu durumu bir örnekle açıkladı, “1500 kalori alıyorsanız günde 1.5 – 2 litre su içmeniz gerekir. Yeterli su alıp almadığınızı, idrara çıkma sayınızı ve idrarın rengini kontrol ederek de takip edebilirsiniz. Yetişkin bir birey günde 6 – 7 kere idrara çıkıyorsa ve idrar rengi açık sarı veya soluk sarı renkteyse yeterli su tüketimi vardır.”

SU İÇMENİN AZ BİLİNEN 10 FAYDASI

Aksoy, su içmenin az bilinen 10 faydasını şöyle sıraladı:

1- Ağız kokusunu önler

Gün içinde az besin tüketimi ve yetersiz sıvı alımı nedeniyle tükürük miktarı azalabilir. Tükürük üretiminin azalması nedeniyle, ağız temizliği için gerekli olan sıvı yetersiz kalır. Bu durum da, ağız kokusuna neden olur. Tükürük salgısının azalması, kokunun yanı sıra ağız kuruluğuna da yol açar. Ağız kuruluğu ise yutkunma, çiğneme ve hatta konuşmayı bile etkiler.

2- Saçlara sağlık katar

Yetersiz su tüketimi saç kuruluğuna, kırılmalara, kepeklenmeye ve saç kayıplarına neden olur. Su sadece nemlendirmez, vücudu temizleyerek sağlıklı, ipeksi ve parlak saçlara kavuşmamızı da sağlar.

3- Kas kitlesi fazla olanlar için daha çok gereklidir

Spor yaparken sağlığımızı korumak için düzenli egzersiz, düzenli beslenme, düzenli uyku ve yeterli su tüketimine dikkat etmemiz gerekir. Özellikle kas geliştirici antrenmanlar yapanlar için bu dört kural kilit bir öneme sahip. Vücuttaki kas kitlesi arttıkça su ihtiyacının da artacağı mutlaka göz önünde bulundurulmalı. Antrenman ve egzersizlerin hem öncesi hem de sonrasında içilen su aynı zamanda, kasılmalar ve kramplarla başa çıkmada etkili bir yöntemdir.

4- Beyinsel faaliyetler için önemlidir

Unutkanlık merkezi beyin olduğu için bu organımızı iyi beslemeliyiz. Bunun için yeterli ve sağlıklı su tüketimine dikkat edilmesi gerekir. Susuzluk unutkanlığın yanı sıra, dikkat süresini ve hareket yeteneğini de olumsuz yönde etkiler.

5- Sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmeye yardımcı olur

Gebelik döneminde vücudun daha fazla suya ihtiyacı vardır. Çünkü bebeğin gelişmesi, anne karnındaki sıvı içinde olur, annenin kan hacmi artar ve bu da daha fazla su ihtiyacı demektir. Sağlıklı bir gebelik dönemi için, annenin artan su ihtiyacını karşılaması gerekir.

6- Kabızlığın önüne geçer

Lifli besinler, sindirim sisteminin düzenlenmesinde etkin bir rol oynar. Ancak ne kadar lifli gıda tüketilirse tüketilsin, yeterince su içilmediğinde, alınan lifler vücutta etkin bir şekilde kullanılmaz. Yetersiz su tüketimi, sindirim sisteminin daha az çalışmasına ve buna bağlı olarak kabızlığa yol açar.

7- Stresle savaşır

Beyin dokusunun yüzde 85'i sudan oluşur. Eğer vücudunuzda yeteri kadar su yoksa hem ruhen hem de fiziksel olarak kendinizi stres altında hissedersiniz. Susuzluğa dayanamamamızın sebebi de aslında budur. Susuz kalan beyin dokuları, su içmek için sürekli bir istek duymamıza neden olur ve suya erişimin olmadığı durumlarda kendimizi gergin hissederiz.

8- Böbrek taşı riskini azaltır

Yabancı ve zararlı maddeleri vücudumuzdan uzak tutan böbrekler, yeterli sıvı alınmadığı takdirde bu işlemi gerçekleştirmekte zorlanır. Bu durum birtakım böbrek hastalıklarına yol açtığı gibi, minerallerin birikimi de böbrek taşı oluşumuna neden olur.

9- Kalp dostudur

Kanımız, hücreler için gerekli oksijeni ve diğer maddeleri su ile birlikte daha hızlı taşır. Su tüketiminin yetersiz olduğu durumlarda, kan hacmi azalabilir ve bu da dolaşım sistemini olumsuz etkileyerek kalbe düşen yükü artırır.

10- Reflünün en doğal tedavi yöntemidir

Yaşam kalitemizi çok ciddi oranda düşüren ve tedavi edilmediği takdirde yemek borusu kanserine dönüşme ihtimali bulunan reflü için yeteri miktarda ve iyi su içmek çok önemli. Su içmek bazı hastalarda reflünün etkisini azaltırken, bazı hastalarda tamamen iyileşme dahi görülür.