Sürekli yorgun yatıp yorgun kalkanlar dikkat!

Kaliteli uyku için yatış şekli önem taşıyor. Astım ve KOAH hastalarına yüksek yastıkla sırt üstü yatmalarını öneren Doç. Dr. Aksu, 'Tansiyon ve reflüsü olanlar sola dönmeli' diyor. Hayat kalitesini sekteye uğratan uykusuzluk ciddi sağlık problemlerine de yol açıyor. Sürekli yorgun yatıp yorgun kalkmaktan, uykusunu alamamaktan yakınanlara uzmanlar, "Yatış pozisyonunuzu gözden geçirin" uyarısında bulunuyor. Doç. Dr. Neslihan Aksu, her hastalığa özgü bir yatış şekli olduğunu belirterek, bunları şöyle sıralıyor...

Kaliteli uyku için yatış şekli önem taşıyor. Astım ve KOAH hastalarına yüksek yastıkla sırt üstü yatmalarını öneren Doç. Dr. Aksu, 'Tansiyon ve reflüsü olanlar sola dönmeli' diyor. Hayat kalitesini sekteye uğratan uykusuzluk ciddi sağlık problemlerine de yol açıyor. Sürekli yorgun yatıp yorgun kalkmaktan, uykusunu alamamaktan yakınanlara uzmanlar, "Yatış pozisyonunuzu gözden geçirin" uyarısında bulunuyor. Doç. Dr. Neslihan Aksu, her hastalığa özgü bir yatış şekli olduğunu belirterek, bunları şöyle sıralıyor...

SIRT ÜSTÜ UYUMAK

Boyun ve bel ağrıları sırt üstü yatarak engellenebilir. Astım, KOAH gibi solunum yolları hastalığı, kalp yetmezliği olanlar yüksek yastıklarla sırt üstü yatarak daha rahat eder. Omurgasında kireçlenme olanlar sırtüstü, dizlerini ve bel kavislerini yastıkla destekleyerek yatmalıdır. Beyin damar tıkanıklığı olanlar da sırt üstü yatabilir.

NEFESİNİZ TIKANABİLİR

Uyku apne sendromu, horlaması olanlar ve obezler sırt üstü yatmamalıdır. Ani solunum durmasına neden olabildiği gibi sarkan yumuşak damağın nefes yolunu tıkayarak solunumun ve uykunun kalitesinin düşmesine sebep olur.

SOL TARAFI TERCİH EDİN

En sağlıklı uyku pozisyonu sol tarafa yan yatmaktır. Vücudun kalbe giden ana toplardamarı bası altında kalmayacağı için, kalbe vücuttan kan dönüşü kolay olur. Yüksek tansiyonlu hastalar için uygun bir pozisyondur. Bu pozisyon ayrıca daha az horlamayı sağlar, reflüyü de azaltır. Horlayanlar, uyku apne sendromu olanlar için de uygundur.

Gebelere sol tarafa yatmaları önerilir. Çünkü bu pozisyonda kan akışı daha iyidir. Cenin pozisyonunda bacaklar karna doğru çekilip iki bacak arasına yastık, ayrıca baş boyun altına da orta yükseklikte bir yastık konulması uygundur.

Kronik kalp rahatsızlığı bulunanlar için bu yatış pozisyonu önerilmez. Kronik kalp hastalıklarında sol yana yatmak kalp atışını hızlandırabilir ve bunun olumsuz etkileri olabilir.

Bir müddet yatak kenarında oturarak tansiyonunuzun dengelenmesine izin verin sonra ayağa kalkın. Vücudunuzun içine gömüleceği değil, ortopedik yataklar tercih edin. Vücudunuz yatağa değil yatak vücudunuza adapte olmalıdır.

Doğuştan bel ve boyun bölgemizde eğriliklerimiz vardır. Çok sert veya çok yumuşak yataklar doğal eğriliklerimizin artmasına ya da azalmasına neden olur.

KALP HASTALARI

Reflüsü olanlar için sağ tarafa yatmak uygun değildir. Kalp rahatsızlığı bulunanlar sol yerine sağ yana yatmalıdır. Sonuç olarak hamile değilseniz veya kalp rahatsızlığınız yoksa kendinizi rahat hissettiğiniz tarafa yatabilirsiniz. Ayrıca uyurken aldığınız pozisyonu tüm uyku süresi boyunca koruyacağınızın garantisi de yoktur.

YÜZÜSTÜNÜN RİSKLERİ

Horluyorsanız, bel ve boyun ağrısından mustarip değilseniz, yüzüstü yatabilirsiniz. Bu pozisyonun kötü tarafı boyun ve bel ağrısına neden olmasıdır. Omurgada kireçlenmesi olanlara tavsiye edilmez. Eklemlere baskı uygulayarak ve sinirlerin geçtiği kanalları daraltarak sinirlerin sıkışmasına; ağrı, uyuşma ve karıncalanmaya yol açar.

Yüzüstü başınız saatlerce bir tarafa dönük kalır ve boynunuzun ağrıması kaçınılmaz olur. Saatlerce bu pozisyonda uyumak omuzda sıkışma sendromuna ve omuz ağrılarına yol açar.Omuz sorunları ve kollarında sinir sıkışması olanlar için bu pozisyon uygun değildir.

YATAKTAN KALKARKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uyanınca yataktan hızlı bir şekilde kalkmayın. Yataktan ani kalkışınız belinizin tutulmasına neden olabilir.

Çünkü tüm gece istirahat döneminde olan kaslar uykuda gevşer, aniden harekete reaksiyon gösteremez. Bu durum da omurgada ve eklemlerle ciddi ağrılara, zedelenmelere neden olur.

Uyandıktan sonra yatak içerisinde 5 dakika gerinerek, kaslarınızı ve eklemlerinizi esnetin. Böylece gevşeyen kaslarınızı yavaşça harekete geçirmiş olursunuz.Yataktan kalkarken, önce blok olarak yana dönün ve bacaklarınızı yatak kenarından aşağıya sarkıtın, sonra kollarınızın yardımıyla vücudunuzu yatak kenarında, dik bir konuma getirin.