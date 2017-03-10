Suyu doğru içmenin faydaları

Sağlığa olan pek çok faydası nedeniyle su içmenin önemli olduğu her zaman söylenir, ancak bunu ne zaman ve nasıl yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Suyu nasıl ve ne zaman içmek gerektiğini bilmek önemlidir çünkü izleyeceğiniz yola göre su, vücudunuza yararlı olmak yerine zararlı da olabilir.
Kahvaltıdan önce kesinlikle gereklidirKahvaltıdan önce bir veya iki bardak su içmek sindirim yollarında birikmiş toksinleri temizler ve organlarınızı çalışmaya başlamaları için uyarır. Bunu kahvaltıdan 20 dakika önce yapın. Güne örneğin kahve içerek başlamaktan çok daha sağlıklıdır.
Ayrıca eğer ılık veya sıcak halde, hatta yarım limonun suyunu eklerseniz, bağırsaklarınız harekete geçer. Kabızlıkla savaşmak için mükemmel ve basit bir ilaç olmasının altında yatan neden budur.
Sabahları uyandığınızda ödem şikayetiniz varsa özellikle tavsiye edilir. Eğer yüzünüz veya göz kapaklarınız şiş ise, böbreklerinizin çalışmaya başlamasını sağlayacaktır.
Aç mısınız, susuz mu?Açlık hissettiğinizde aslında susamış olduğunuzu biliyor musunuz? Bazen vücudumuzun bize gönderdiği sinyalleri doğru yorumlamayı bilemeyiz, özellikle kilonuzu kontrol etmeye çalışıyorsanız bu daha da önemli hal alır.
Bu nedenle de size çok basit tek bir önerimiz olacak: Her acıktığınızda bir bardak su için. Eğer birkaç dakika sonra hala açlık hissediyorsanız, yemek yiyebilirsiniz. Pek çok kez açlığınızın kolayca yok olmasına çok şaşıracaksınız!
Daha az yemek için yemeklerden yarım saat önceEğer yemeklerden yarım saat önce bir bardak su içerseniz, yemek sırasındaki susuzluğu önlemekle kalmayacak, aşırı miktarda yemenizi önleyecek olan doygunluk hissi de verecektir.
Yemek yerken fazla su içmeyinGün boyunca su içmek önemlidir. Yemek sırasında su içmekten tamamen kaçınmalısınız çünkü su mide salgılarıyla etkileşime girer, bu da sindirimi kötüleştirebilir. Ayrıca çocukların açlıklarını da azaltabilir.
Eğer tuzlu veya soslu bir yemek yiyorsanız biraz su içebilirsiniz, her öğüne salata veya sebze çorbası gibi taze yiyecekleri dahil etmek bu nedenle faydalı olabilir. Tuz tüketimini azaltın ve yemeğinizi sindirime yardımcı bir bitki çayı ile bitirin ve suyu yemekten önce için.
Yatmadan önce bir bardakGüne su içerek başladınız ve günü aynı şekilde bir bardak ılık su ile bitirmelisiniz. Bu, vücudunuzu dinlenmeye hazırlar. Tıbbi bitkilerle hazırlanan bir çay da iyi bir fikir olabilir. Gece boyunca sıkça tuvalete kalkanlar, idrar kaçırma problemi olanlar ve çocuklar bu tavsiyemizi uygulamamalıdır.
Tek seferde çok miktarda su içmeyinGün boyunca su içmekten kastımız, aralıklarla küçük dozlardır, büyük miktarlar değil. Özellikle sıcak havalarda ve dışarıda çalıştığınızda buna dikkat edin.
Soğuk mu, sıcak mı, ılık mı?Çölde bile insanlar sıcak çay içerler çünkü bu terlemelerine, böylece de tazelenmelerine yardımcı olur. Bu da neden ılık veya sıcak su içmeniz gerektiğini açıklar. Hiç bir koşulda soğuk su içmeyin, çünkü sindirim için gerekli olan doğal ısıyı değiştirerek sindirim sistemini etkileyebilir.
Ne kadar içmeliyim?Bir buçuk litre? İki litre? Siz kendi vücudunuzu dinlemeyi öğrenene dek kesin bir rakam veremeyiz. Yazın ihtiyaç duyduğunuz miktarla kışın ihtiyaç duyduğunuz miktar farklıdır, çocukların ihtiyacı erişkinlerle aynı miktarda değildir, aynı şekilde çok terleyen bir kişinin terlemeyen birisine ve vejeteryanların hayvansal proteinlerle beslenenlere kıyasla su ihtiyacı farklıdır.
Başlangıçta sürekli su içmek zor gelebilir, ama bir kez başladığınızda vücudunuzun sizden ihtiyacı olan sıvı miktarını talep ettiğini göreceksiniz.
Eğer su içmek zor geliyorsa…Su içmek pek çok kişi için zordur. Çok basit bir püf noktası, suya biraz taze limon suyu ve birkaç damla şeker otu özü eklemektir. Bu basit yöntem suya, kalori veya başka maddeler eklemeden lezzetli bir limonata tadı verecektir.
Diğer bir seçenek suya bir damla turunçgil yağı (portakal, limon, greyfurt, mandalina) eklemek. Ayrıca bitki çayları da doğal suya iyi bir alternatif oluştururlar.