Tatlandırıcılar kilo aldırır mı?

Zayıflamak için şekeri hayatınızdan çıkardınız mı? Onun yerine çayınızı kahvenizi tatlandırıcıyla mı içiyorsunuz? Genellikle yapay tatlandırıcı içeren diyet ürünleri mi tercih ediyorsunuz? Yanıtınız “evet” ise dikkat!..

Zayıflamak için şekeri hayatınızdan çıkardınız mı? Onun yerine çayınızı kahvenizi tatlandırıcıyla mı içiyorsunuz? Genellikle yapay tatlandırıcı içeren diyet ürünleri mi tercih ediyorsunuz? Yanıtınız “evet” ise dikkat!..

Yapay tatlandırıcıların metabolizmayı yavaşlattığını ve kilo aldırdığını biliyor musunuz? İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, tatlandırıcılarla ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı…

Yapay tatlandırıcılar ve şeker ilaveleri “diyabet dostu” ve “sağlık dostu” olarak lanse edilmesine rağmen insan sağlığını olumsuz etkilemeye devam ediyor… Tatlandırıcı ağıza alınır alınmaz tat alma refleksinin harekete geçmesiyle vücut çok fazla glikoz aldığını zannederek kanda ani insülin yüksekliği ortaya çıkar. Tıpkı fazla miktarda beyaz şeker ve nişasta alımında olduğu gibi tatlandırıcı alımı sonrası ortaya çıkan ani insülin yüksekliği kan glikoz düzeyini düşürerek açlık hissinin ortaya çıkmasına neden olur, kişi bir şeyler yeme ihtiyacı duyar. İnsülin bilindiği gibi yağ yakılmasını önleyen ve vücutta yağ depolanmasına neden olan bir hormondur. Kronik insülin yüksekliği başta kalp hastalıkları olmak üzere diyabet, hipertansiyon, metabolik sendrom, kanser gibi pek çok hastalığın sebeplerinden biridir.

METABOLİZMAYI YAVAŞLATIYOR

Gıda ürünlerinden yağın ve şekerin çıkarılarak yerine tatlandırıcıların, hacim ve dolgu maddelerinin, koruyucuların ilave edilmesi obezite ve diyabet sorunlarını çözmemiş, aksine hastalıkların salgın haline dönüşmesine yol açmıştır. Rafine şeker kullanımının azaltılması gereği herkesin kabul ettiği bir gerçektir.

DOĞALI DA ZARARLI MI?

Yapay tatlandırıcılar kadar doğallarından da uzak durulmalıdır. Örneğin doğal tatlandırıcıların en ünlüsü stevya da diğerleri gibi zararlıdır. Sıfır kalori içerdiği söylenen tatlandırıcıların, bilinenin aksine şişmanlığa yol açtığı bilinmektedir.

HANGİ SORUNLARA YOL AÇIYOR?

Genel olarak bütün tatlandırıcılar; şişmanlığın yanı sıra depresyona neden olabilirler. Serotonin sentezi için triptofan adlı esansiyel bir aminoaside ihtiyaç vardır. İnsülin salgılanması ve tokluk hormonu olan leptin direncine neden olmaları; ve kanserojen bileşiklere dönüşebilmeleri gibi nedenlerle de tatlandırıcılardan uzak durulmalıdır.