Taylan Kümeli mide hastalıklarının nedenini anlattı!

Sağlıklı Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, son dönemde sıkça duymaya başladığımız mide hastalıklarıyla ilgili konuştu.

Mide rahatsızlıklarının genel olarak sağlıklı beslenme ile düzelebileceğini belirten Kümeli, ”Günümüzde kime sorsak mide hastalığından bahsediyor. Kimi yanmam var diyor kimi reflüm var diyor. Bunun başlıca nedeni öğünlere özen gösterilmemesi ve öğün süresinin kısa tutulmasıdır. Hızlı yemek yemek hem açlık hissimiz hortlatır hem de mide sağlığımızla ilgili negatif bir etkisi vardır” dedi. Stresli ortamların da mide rahatsızlıklarının tetikleyicisi olduğunu belirten Kümeli, ”Yiyeceklerin çiğ olarak ya da çok ağır olarak tüketilmesi de mide rahatsızlıklarına davetiye çıkarır. İçki ve sigara da bu rahatsızlıkları tetikler” diye konuştu.