Tıp literatüründe ender… 3 çocukları da otizmli

Ferhat ve Özlem Baran çifti, tıp literatüründe ender görülen bir durumla karşı karşıya... Üç çocuklarının da otizmli olduğunu söyleyen çift, Türkiye'de yapılan testlerde bu durumun ortaya çıkmadığını iddia etti. Gittikleri hiçbir doktorun bu konuda bir uyarı yapmadığını belirten Baba Ferhat Baran endişeli: Bana bir şey olduğu zaman çocuklarıma ne olacak?

Ferhat ve Özlem Baran çifti, tıp literatüründe ender görülen bir durumla karşı karşıya... Üç çocuklarının da otizmli olduğunu söyleyen çift, Türkiye'de yapılan testlerde bu durumun ortaya çıkmadığını iddia etti. Gittikleri hiçbir doktorun bu konuda bir uyarı yapmadığını belirten Baba Ferhat Baran endişeli: Bana bir şey olduğu zaman çocuklarıma ne olacak?

Baran ailesi perişan… Dünyaya gelen 3 çocuğu da otizm hastası olan Adıyamanlı aile, tıp literatüründe ender görülen bir durum ile karşı karşıya kaldı. On yıllık evli olan Ferhat ve Özlem Baran çifti, Ayşenur (9), İclal (6) ve Muhammed Talha (3) ismindeki üç çocuklarının da otizm hastası olması nedeniyle zor durumda olduklarını belirtti.

Baba Ferhat Baran, 13 yıl boyunca çalıştığı işini çocuklarına bakabilmek için bırakmak zorunda kaldı. Çocuklarını doktorların takibi ve kontrolünde dünyaya getiren anne Özlem Baran, üç çocuğunun da doğumundan sonra otizm hastası olduğunun ortaya çıktığını söyledi. Gittikleri hiçbir doktorun kendilerini otizm hastalığı konusunda uyarmadığını iddia eden aile, Türkiye'de yapılan genetik testte bir şey çıkmadığını ancak Almanya'da Ayşenur isimli çocuğun üzerinde yapılan testte otizm belirtisinin çıktığını aktardılar.

Baba Ferhat Baran, hastalığın kendisinden mi yoksa eşinden mi kaynaklandığını öğrenmek istediğini belirterek, “Hiçbir doktor bize çocuk yapmayın demedi. Üç çocuğumuzda da kimse bizi uyarmadı. Üçüncü çocuğum olduktan sonra Malatya'da 3. çocuğumuzun da otizm hastası olduğu bize bildirildi. Adıyaman'da da bize aynısı söylendi. Nedenini hiç bir zaman bulunamıyor. Genetik doktoruna gittik genetik doktoru çocuğumuzdan bir numuneyi Almanya'ya gönderdi. Foksg1 diye bir sonuç çıktı. Bende sorunun benden mi yoksa eşimden mi kaynaklandığını bilmek istiyorum. Allah'dan gelmiş hamd olsun, hepsi başım üzerine ama yarın öbür gün ne olacağı nasıl olacağı belli değil. Çocukların eğitimi için işi bıraktım. Bana bir şey olduğu zaman çocuklarıma ne olacak diye düşünüyorum” dedi.

Gözyaşlarını tutamayan Özlem Baran, çocuklarındaki hastalık nedeniyle bilinçsizce hareket etmelerinden dolayı hayatlarından sürekli endişe ettiğini ifade etti. Özlem Baran, “Ellerine ne bulurlarsa aşağı atıyorlar. Aşağıdaki komşuların çocuklarına isabet edebiliyor. Komşularımız bu durumdan şikayetçi. Bende en azından sağlıklı bir çocuğum olsun istiyorum. En azından ben veya eşime bir şey olduğunda sağlıklı bir çocuğumuza teslim edebilelim. Aynı anda çocuklarımla ilgilenmez çok zor oluyor” diye konuştu.

Baran ailesine, devlet tarafından çocukları için evde bakım ücreti ödendiği öğrenildi.