Tıp tarihini değiştirecek buluş! Ölümün testini buldular

Finlandiya'daki Moleküler Tıp Enstitüsü'nde görevli bilim insanları, sağlıklı bir kişinin beş yıl içinde herhangi bir sağlık sorunundan ölme riskini belirleyen bir kan testi geliştirdi

Basit bir kan testiyle, kanda bulunan moleküllerden olan “biyobelirteç” seviyesi ölçülerek, risk belirleniyor.

Araştırma ekibinin başındaki Dr. Johannes Kettunen, vücuttaki dört biyobelirtecin seviyesinin yüksek olduğu kişilerde belirli hastalıklardan ölme riskinin yüksek olduğunu saptadıklarını belirledi.

2014 yılında beş yıl süreyle 17 bin kişinin verileri incelendi.

Kettunen,”Şimdi son derece sağlıklıyken kanser, kalp gibi hastalıklara yakalanıp ölme riskini bilmek risk altındaki kişilere önlem almaları şansını vermek anlamına geliyor” dedi.