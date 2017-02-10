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Ayak tabanındaki sertlik genellikle önemsenmez. Neredeyse herkes için çirkin bir görüntüden ibarettir.
Ancak yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre ayak tabanındaki sertlik göründüğünden daha tehlikeli olabilir.
Bilim insanları, ayaktaki nasırlarla yemek borusu kanseri arasında bir bağlantı keşfetti.
Londra'daki Queen Mary Üniversitesi'nden araştırmacılar, yemek borusu kanserinin avuç içlerinde ve ayak tabanında sertleşmeye yol açtığını buldu.
Bazı vakalarda cilt o kadar sertleşiyor ki hastalar deriyi jiletle kazıyorlar.
Yemek borusu kanserine neden olan iRHOM2 geni, derinin en büyük bileşeni olan keratini kontrol altına alarak avuç içlerindeki ve ayak tabanındaki derinin kalınlaşmasında önemli rol oynuyor.
Uzmanlar bu bulgunun yemek borusu kanserini teşhis etmede oldukça faydalı olacağını söylüyor.
Yemek borusu kanseri belirtileri:

-Yutma güçlüğü
-Hazımsızlık ve mide yanması
-Bir şey yedikten sonra hemen çıkarma
-İştah ve kilo kaybı
-Karnın üst tarafında, göğüste veya sırtta ağrı ve rahatsızlık
Topuk çatlaması ölümcül hastalığın belirtisi çıktı!
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