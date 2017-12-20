Tüp mide ameliyatlarında atlanan nokta: Sonrasında neler olacak?

Halk arasında tüp mide ameliyatı adıyla genellenen obezite ameliyatlarının kime, ne zaman, nerede ve kim tarafından yapılması gerektiği konusunda pek çok tartışma yaşanıyor. Sık sık gündeme gelen, ameliyat sonrası ölümle sonuçlanan hasta vakalarından sonra Sağlık Bakanlığı da bir genelge yayınlayarak, hastanın, ameliyatın yapılacağı merkezin, ameliyatı yapacak uzmanın niteliğini belirleyerek endişeleri ve soruları gidermeye çalışıyor. Op .Dr. Murat Üstün, bu ameliyatların bir estetik operasyon gibi görülmesine yönelik algının derhal kalkması gerektiğini söylerken, hastaların genellikle çok düşünmediği bir sürece değindi: Ameliyattan sonra hastaları neler bekliyor? Doktorlar yeterli ilgiyi gösterip hastasını bilgilendirdiğinde ve hastalar da kriterlere uygun olduğunda tehlikeli sonuçların ortadan kalkabileceğini belirten Üstün, önemli bilgiler verdi.

Obezite cerrahisi, bugün sağlık alanında en çok tartışılan uygulamalardan biri. Op .Dr. Murat Üstün, bu uygulamanın bir estetik operasyon gibi görülmesinin yanı sıra, hastaların operasyon sonrası yaşanabilecek sorunlar hakkında da bilgi sahibi olmadığını söylüyor. Bu durumun operasyonun başarısını bile etkilediğini belirten Üstün, yaşanabilecek sorunlara hazır olmanın birçok olumlu yanı olduğunu söylüyor. İşte obezite cerrahisi yaptırmak isteyen bilinçli bir hastanın bilmesi gerekenler…

“AMELİYAT BAŞARISINI ETKİLİYOR”

İnternette ve basında ciddi bir bilgi kirliliği oluşmaya başladı. Bu nedenle obezite cerrahisi düşünen adayların öncelikle ciddi bir araştırmaya girişmeleri ve tam anlamıyla bilgilendiklerine ikna olduktan sonra ameliyata karar vermeleri gerekiyor. Zaman zaman öyle hastalarla görüşüyorum ki, bir günde ameliyata karar vermişler ve olmuşlar.

Ancak daha ameliyattan neler beklemeleri gerektiğinden haberleri yok. Bu şekilde girilen ameliyatlar daima komplikasyonlarla veya başarısızlıkla sonuçlanıyor. O nedenle bu ameliyatların olası risk ve komplikasyonlarını bilmeden asla ameliyata girilmemelidir. Bu yakınmaların çoğu geçici ve gerekli müdahalelerle çözülebilecek şeylerdir. Ameliyat sonrasında hastaların kendilerini nelerin beklediği hakkında bilgi sahibi olmaları gerekir.

EN BAŞARILI HASTA KİM?

En başarılı hastalar yaşam tarzları ve yeme alışkanlıklarını değiştirmek için ameliyat gününü beklemiyorlar. Birinci kata merdivenle çıkma, kısa mesafelere yürüyerek gitme, gazlı içecekler ve tatlıları diyetinden çıkarma, fast food yerine evde yemek hazırlama gibi güzel alışkanlıkları ameliyattan önce deneyimlemeye başlıyorlar. Bunun en iyi göstergesi de, ameliyat öncesi 2 haftalık hazırlık diyetinde kilo kaybeden hastaların, ameliyat sonrasında da başarılı kilo kaybı sergilemesi. Aksine, ameliyattan önceki son güne kadar jübile yapma peşinde olan ve “nasıl olsa yiyemeyeceğim” düşüncesiyle diyeti ihlal eden hastalar, genelde ameliyat sonrasında da zorlanıyorlar. Bu konuda özellikle dikkatli olmak gerekiyor.

İŞTE OBEZİTE CERRAHİSİ SONRASI HASTALARI BEKLEYEN SORUNLAR…

Obezite cerrahisinden sonra en sık görülen problemlerden biri bulantıdır. Bulantının en önemli sebebi ameliyatların yol açtığı hormonal değişiklikler, yani Ghrelin etkisidir. Bunun dışında yeterince çiğnememe, uzun süren açlık süreci, gereğinden fazla yeme, kokulara aşırı duyarlılık, kullanılan ilaçlar veya dehidratasyondur. Ameliyattan sonraki bulantıların çoğu ilaçlarla tedavi edilebilir. Bu nedenle, yerken akıllıca yeme stratejilerini uygulayın ve doyduğunuzu hissettiğiniz anda yemeyi bırakın. Yeterli su tüketmeniz ve ilaçlarınızı düzenli kullanmanız da önemlidir.

Görülen bir diğer problem olan kusma ise genellikle ameliyat sonrası yeme kurallarına uyumsuz hastalarda ortaya çıkıyor. Ameliyattan sonra tüketilebilecek gıda miktarı bazen kendinizi hazırladığınızdan daha az olabilir. Kusmalar arada oluyorsa ve gıda tüketimine bağlıysa muhtemelen sorun çıkmayacaktır. Ancak 24 saatten uzun süren kusmalarda mutlaka doktorunuza ulaşmalısınız. Kusma sebepleri şunlar olabilir: Çok fazla yemişsinizdir, çok hızlı yemişsinizdir, yeterince çiğnemeden yemişsinizdir, katı gıdalara erken geçmişsinizdir, kuru gıdalar tüketmişsinizdir, aynı öğünde sıvı tüketmişsinizdir, pipetle içtiğiniz için hava yutmuşsunuzdur ya da yemeklerden hemen sonra uzanmışsınızdır.

Obezite ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken bir sorun da fıtıktır. Fıtık karın duvarındaki zayıf bir alandan karın içi organlar ve özellikle de barsakların çıkması durumudur. Genelde kesi yerlerinde ortaya çıkar. Ağır yük kaldırdığınızda yara yerinde ağrıyla ortaya çıkar. Bazen öksürük veya ıkınmayla da oluşabilir. Ağrı ani ve keskin olabilir. Zamanla artabilir. Fıtığınız olduğunu düşünüyorsanız, derhal cerrahınızla bağlantıya geçmelisiniz. Fıtıktan korunmak içinse ameliyattan sonra en az 3 ay ağır kaldırmamalısınız.

Mantar enfeksiyonlarına da dikkat edilmeli. Ameliyattan sonra kullanılan antibiotiklere bağlı olarak mantar enfeksiyonları görülebilir. Bu bazen dil üstünde beyaz bir tabaka şeklinde, kadın hastalarda ise genital mantar enfeksiyonu şeklinde olabilir. Vajinal irritasyon ve beyaz bir akıntı fark ederseniz, mutlaka uygun tedavi için doktorunuzla görüşünüz. Ameliyattan sonraki aylarda görülen saç dökülmesi ise normaldir. Saç dökülmesi etkisi geçicidir ve kilo kaybının duraklaması ile duraklayıp, dökülen saçlarınız geri dönecektir. Bu dönemde vitamin eksikliklerine karşı dikkatli olunması ve yeterli protein tüketilmesi yeterlidir.

Yaraların iyileşme sürecinde ise kuru ve temiz kalmalarına dikkat etmeli. Steri-strip yapıştırıldıysa ve kirlendiyse yenileriyle değiştirin. Cerrahi dikiş veya staplerler varsa 10 günü geçmeden aldırın. Pansumanlarda herhangi bir nemlenme veya kirlenme olmuyorsa yaralarınızı açık bırakabilirsiniz. 3 hafta sonunda havuza, denize girmenizde hiçbir sakınca yoktur. Her keside mutlaka iz kalır, iyileşme döneminde güneşe maruz kalmamanız izleri azaltacaktır. Diğer yandan, verilen kiloya ve yağların nerede depolandığına bağlı olarak obezite cerrahisinden sonra ciddi deri sarkmaları olabilir. Bazı hastalarda bu çok hafif veya geçici olabilir. Deri sarkmalarının miktarı kilo kaybına, genetiğe, yaşa, sigara içme öyküsüne ve egzersiz yapılıp yapılmadığına göre değişir. Eğer kişiyi rahatsız edecek düzeyde sarkma varsa plastik cerrahi uzmanı tarafından gerekli müdahalelerle tatminkar sonuçlar alınabilmektedir.

Bununla birlikte, obezite cerrahisinden sonra fiziksel ve duygusal olarak hazır hissedildiği anda aktif cinsel hayata dönmek sorun oluşturmaz. Ancak ameliyattan sonra, obezken vücutta gelişen hormonal problemlerin kaybolmasına bağlı olarak doğurganlığın artacağını unutmayın. Bu nedenle, özellikle ilk 12 ayda kesinlikle etkili bir korunma yöntemi uygulamalısınız. Obezite cerrahisinden sonra erken gelişen gebeliklerde erken doğum ve gelişme geriliği riskleri artabilir.