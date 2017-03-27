Turgut Özal Tıp Merkezi bir başarıya daha imza attı: Balonlaşan karın damarına yapay damar kaplı stent takıldı

Bu yöntem ilk kez denendi! Malatya’da 77 yaşındaki hastanın balonlaşan karın damarı, anjiyo yöntemi ile ameliyatsız olarak değiştirildi.

Bu yöntem ilk kez denendi! Malatya’da 77 yaşındaki hastanın balonlaşan karın damarı, anjiyo yöntemi ile ameliyatsız olarak değiştirildi.

Malatya'da yaşayan 77 yaşındaki Kazım Hasırcıoğlu, bir süre önce karın ağrısı şikayeti ile İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu hastanın karın damarında anevrizma (balonlaşma) tespit edildi. Daha öncede Bypas ameliyatı geçiren ve çeşitli hastalıkları bulunan yaşlı hastaya Kardiyoloji Kliniğinde ilk kez denenen bir yöntemle müdahale edildi.

Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Hasan Pekdemir, Doç. Dr. Mehmet Cansel ve Doç. Dr. Jülide Yağmur ile Kalp Damar Cerrahisi Kliniğinden Prof. Dr. Nevzat Erdil ve Yrd. Doç. Dr. Barış Akça'nın katıldığı başarılı bir operasyon ile hastanın balonlaşan karın damarı yapay damar kaplı stent kullanılarak ameliyatsız bir şekilde kapatıldı.

Yaşlı hasta birkaç günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edilirken kardiyoloji Kliniğinde ilk kez yapılan yöntem hakkında bilgi veren Kardiyoloji Kliniği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Pekdemir kendilerine başvuran hastanın daha önceden Bypas ameliyatı geçirdiği ve aynı zamanda hipertansiyon ile diyabetinin de bulunması nedeniyle yaklaşık 8 cm olan damardaki balonlaşmaya müdahale edilmediği takdirde hastanın hayatını kaybedebileceğini söyledi. Daha önceleri açık ameliyatla yapılan ve çok uzun süren böylesi riskli bir işlemin yaklaşık 1 saat kadar kısa bir sürede başarıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Pekdemir, “Bu işlemin tarafımızca ilk kez yapılmasının önemi ise artık sadece kalbe ve kalp damarlarına değil kalp dışı damarlardaki hastalıklara da müdahale etmeye başlayarak kliniğimizin ilgi alanına giren her hastayı başka merkezlere göndermeden tedavi ederek hem hastanemizin hem de Malatya'mızın prestijini daha üst seviyelere taşımak için bir adım olmasıdır” diye konuştu.