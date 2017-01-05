Türk kahvesinin yanında neden su ikram edilir?

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu zamana kadar Türk kahvesinin yanında hep su ikram edildi. Peki kahvenin yanında su ikram edilmesinin asıl sebebi ne?. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBöbrek taşlarının %75&#8217;i oksalattan oluşur. Birçok besinin yanı sıra kahvenin içerisinde de oksalat bulunur.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKahvenin yanında ikram edilen su kahveyle içildiğinde oksalatın atılmasında yardımcı olur.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu sebepten kahvenin topraklarımıza geldiği ilk günden bu yana kahvenin yanında su ikram edilir.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKahvenin yanında su içmenin yanı sıra, böbrek taşının önüne geçmek için şu adımlara dikkat etmek gerekir.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSusadığınız zaman su ihtiyacınızı diğer sıvılarla gidermek yerine bir bardak su için.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tTuz ve şeker kullanımı minimum seviyeye indirin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKalsiyumu yeterli miktarda almaya özen gösterin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSiyah çay oksalat bakımından zengindir. Bunun için siyah çayı açık tüketin yada bitki çaylarını tercih edin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYeşil sebzelerde oksalat bakımından zengindir. Yeşil sebzeleri pişirmeden önce haşlayarak suyunu süzmeye özen gösterin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAsit oranı yüksek olan turunçgilleri bolca tüketmeye özen gösterin.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t. .