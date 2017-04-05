Türkiye’nin kanser haritası belli oldu

Her yıl dünyada 14 milyon kişinin kansere yakalandığı günümüzde Türkiye'de durum nasıl?

Dünyada her yıl 8.2 milyon kişi kanser yüzünden hayatını kaybediyor. Türkiye’de de durum pek iç açıcı değil. Türkiye kanser istatistiklerine göre, 103 bin erkek ve 71 bin kadın olmak üzere yılda ortalama 174 bin kişi kansere yakalanıyor.

ERKEKLERDE AKCİĞER, KADINLARDA MEME KANSERİ

Ajans Press'in Sağlık Bakanlığı'ndan derlediği verilere göre kanser, kalp ve damar rahatsızlıklarının ardından en çok ölüme neden olan ikinci hastalık olarak kayıtlara geçti. Ülkemizde görülen kanser sıklığı ise gelişmiş dünya ülkelerine göre daha az sıklıkta. Kanser çeşitleri incelendiğinde, yurt genelinde, erkeklerde en yaygın akciğer, prostat, bağırsak ve mide kanserine rastlanırken kadınlarda meme, tiroid, bağırsak, rahim ve akciğer kanserleri yaygınlıkta oldu.

HER DÖRT ÖLÜMDEN BİRİSİ KANSER

Ajans Press, Avrupa Birliği'nin en günce kanser verilerini de inceledi. Avrupa'da her dört ölümden birisinin kanserden kaynaklandığı belirtildi. Kanserden kaynaklanan ölümlerin toplam ölüm içerisindeki oranları dikkate alındığında Hollanda, Slovenya ve İrlanda üst sıralarda yer aldı. Türkiye ise 2014 yılındaki istatistiklerde yüzde 20,7 ile beşinci sırada yer edindi. Ajans Press'in Kanserle Savaş Haftası için yaptığı medya incelemesinde 2015 yılında kanser konulu 59 bin 553, 2016 yılında 59 bin 681 içinde bulunduğumuz yıl itibariyle ise 16 bin 828 haberin basında yer aldığını tespit etti. Basındaki haber çıkışlarının bu denli yoğun olması, özellikle 2017 yılı itibariyle şimdiden 16 bin 828 haberin medyaya yansıması, basının bu hastalığı sürekli gündemde tuttuğunun bir göstergesi sayıldı.