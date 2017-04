Uzmanlar uyardı: Kene mevsimi başlıyor!

Piknik mevsiminin başladığı bugünlerde uzmanlar kene ile ilgili uyarılara başladı. Türkiye'nin her bölgesinde görülebilen vakalarla ilgili bilgiler veren Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi İntaniye Uzmanı Dr. Seval Sönmez Yıldırım, riskli durumları sıraladı.

KKKA hastalığının ilkbaharla birlikte görülmeye başladığını hatırlatan İntaniye Uzmanı Seval Sönmez Yıldırım, piknikçiler başta olmak üzere, açık tarım alanlarında çalışan vatandaşları, hastalığa neden olan ‘Kene ve kenenin çıkartılması' konusunda uyardı. Türkiye’de 2016 yaklaşık 10 bin kişide Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vakasının görüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Yıldırım, bu vakaların 471 tanesinin ölümlü sonuçlandığını söyledi. Vakaların riskli iller olarak adlandırılan Kelkit Vadisi Coğrafi yapısında bulunan iller olduğunu, ancak son yıllarda hastalığın görüldüğü alanın sürekli genişlediğini ve hemen hemen Türkiye'nin her bölgesinde vaka bildirimlerinin yapıldığını belirten Yıldırım, hayvancılık, toprak, ot çimen ile uğraşan veya bu alanlarda piknik yapan vatandaşları, kene yapışması halinde en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları yönünde uyardı. Her kene ısırmasın da KKKA hastalığı olunacağı anlamına gelmeyeceğini bu nedenle toplumda da bir panik havası oluşturmanın ve vatandaşı korkutmanın bir anlamının da olmadığını ifade eden Yıldırım, “Aksaray ve bölgesi risk grubu iller arasında değil ancak son yıllarda hastalığın görüldüğü alan sürekli genişlemekte, hemen hemen ülkemizin her bölgesinden vaka bildirimi yapılmaktadır. İlkbaharla birlikte açık alanlarda çalışan Aksaraylı hemşerilerimizin dikkatli olmalarında fayda var” dedi.

İHA