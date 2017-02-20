Vardiyalı çalışan kadınları bekleyen büyük tehlike!

Ağır fiziksel zorluklara sahip, gece veya akşam çalışma gerektiren mesleklerde çalışan kadınların çocuğu olmayabilir

Fiziksel güce dayalı işlerin kadınlarda üremeyi olumsuz etkilediğini gösteren araştırma Boston'daki Halk ve Çevre Sağlığı Okulu tarafından yapıldı.

BU ALANDA YAPILAN İLK ARAŞTIRMA

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, bu alanda yapılan ilk araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri aktardı:

Kadının çocuk sahibi olmasında biyolojik kapasitesini çalışma yerinin etkileyip etkilemediği konusunda yapılan ve ilk olan bu çalışmada, mesleki faktörlerin üreme kapasitesine etkisi net bir şekilde ortaya konuldu. Üreme sorunları nedeniyle tedavi gereksinimi duyan ve yaş ortalaması 35 olan 4 bin 723 kadın üzerinde yapılan araştırmada, kadınların işlerindeki fiziksel zorluklar ve dinlenme süreleri sorgulandı. 10 kadından 4'ü işlerinin parçası olarak düzenli olarak ağır yük taşıdıklarını söyledi.

DÜŞÜK YUMURTA REZERVİNE SAHİPLER

Gündüz çalışan gruba göre vardiyalı ve özellikle gece çalışan kadınlarda yumurtalık rezervi daha düşük çıktı. Tüp bebek tedavisine giren ve fiziksel olarak ağır işte çalışan kadınların, hafif işlerde çalışan gruba göre yüzde 8,8 düşük yumurta rezervine sahip olduğu saptandı. Ayrıca yüzde 14,1 daha az olgun yumurta elde edilmiştir.

Azalmış doğurganlık özellikle fiziksel olarak yıpratıcı işlerde çalışan grupta çok daha belirgindi. Araştırmacılar akşam ve gece çalışmanın vücudun biyolojik saatini değiştirmesinden dolayı bu sonucun geliştiğini belirtiyorlar.

Op. Dr. Betül Görgen, gebelik planlayan kadınların, vardiyalı sistemde ve ağır yük kaldırmayı gerektiren işlerde çalışmanın üreme kapasitesi üzerindeki potansiyel negatif etkilerinin bilincinde olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.