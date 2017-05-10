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Vücudunuz hastalığınızı ele veriyor!

Amerika'da yapılan bir araştırma, vücut yapımızın hangi hastalıklara daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. İşte vücut yapımıza göre yatkın olduğumuz hastalık tipleri...

02:4510 Mayıs 2017
Sağlık
Vücudunuz hastalığınızı ele veriyor!
Amerika'da yapılan bir araştırma, vücut yapımızın hangi hastalıklara daha yatkın olduğunu ortaya koyuyor. İşte vücut yapımıza göre yatkın olduğumuz hastalık tipleri...
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