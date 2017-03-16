Yanlış yatak ve yastık hasta ediyor!

İnsanların ömrünün ortalama 25 yılını uykuda geçirdiğini belirten uzmanlar, uykudan yeni güne daha dinç ve sağlıklı uyanabilmek için doğru yatak ve yastık seçimine ihtiyaç olduğunu söyledi.
Yatak ve yastık seçimi kadar yataktan kalkma pozisyonunun da önemli olduğunu ifade eden uzmanlar, hem bel ağrısı çeken hem de sağlıklı kişilerin yatakta sırtüstü yatıyorsa ani olarak omurgasını doğrultarak kalkmaması gerektiğini söyledi.
Önce yana dönülmesini belirten uzmanlar, sonra kol ve dirsekten yardım alarak bacaklarını aşağı sarkıtıp gövdesini doğrultmalı ve ayak tabanları yere bastıktan sonra kalkmanın sağlık açısından önemli olduğunu vurguladı.
Yastık seçiminin kişinin vücuduna göre de değişiklik gösterebileceğini belirten Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, çok yumuşak yatak ve yastıkların bel-boyun ağrılarını tetiklediğini de sözlerine ekledi.
Şahabettinoğlu, "Bel, sırt ve boyun ağrılarımızı artıran faktörlerin başında yaklaşık 7-8 saatimizi geçirdiğimiz yatağımızın ve yastığımızın doğru seçilmemiş olduğunu söyleyebiliriz.
Bel ve boyun ağrıları günümüzde çok sık karşılaşılan sıkıntıların başında geliyor.
Özellikle bilgisayar kullanımının artmasıyla kötü ofis ergonomisine bağlı olarak bel ve boyun ağrıları giderek yaygınlaşıyor. Bunlara benzer sıkıntılarla birlikte vücut şekline uygun olmayan yastık ve yataklar da omurgayı zorlayarak bel ve boyun ağrılarına sebebiyet veriyor.
Müzminleşen bu ağrılar ise omurgada birtakım hasarlara yol açarak zamanla bel ve boyun fıtıklarına zemin hazırlıyor" dedi.
Doğru yatak ve yastık seçiminin bel ve boyun sağlığı açısından oldukça önemli olduğunu belirten Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmanı Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Vücut tipine uygun, tam ortopedik ya da yarı ortopedik yatakları ve özellikle kafanın yatağa paralel olmasını sağlayan ve yan yatış pozisyonundayken omuz-boyun boşluğunu tam dolduran, orta sertlikte yastıkların kullanılması gerekir.
Yatak ve yastık seçiminin yanında yatış şeklide önemlidir. Daha çok yan yatış pozisyonları sağlıklıdır.
Özellikle zayıf kişilerde bel çukurunun aşırı derece artmasına yol açan ve uzun vadede bu çukurluğun bel fıtığına zemin hazırlamasına sebep olan yüz üstü yatmak ise sakıncalıdır" diye konuştu.
Sağlıklı omurga için insanların hayatlarından egzersizi çıkarmaması gerektiğini ifade eden Şahabettinoğlu, "Doğru yatış pozisyonlarında uyuyun, kilo kontrolüne dikkat edin ve üzerinde kendinizi rahat hissettiğiniz orta sertlikte yarı yada tam ortopedik bir yatak modeli tercih edin.
Yastık ve yatak seçimine rağmen ağrı devam ediyorsa; bel, sırt ve boyun bölgesinde mekanik bir rahatsızlık olabilir. Problemin erken tespit edilip tedavi edilmesi de çok önemlidir.
Bel ve boyun fıtığı hastalarının yüzde 98'inin ameliyatsız olarak maniplasyon tedavisi ile iyileşme göstermektedir.
Maniplasyon tedavisi ise hastadaki bölgeye birtakım bastırma, döndürme ve germe manevraları uygulanmasıdır" şeklinde konuştu.