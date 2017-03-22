Yemen’de kolera salgını korkutucu boyutlarda

Yemen’de Ekim ayından beri ülkenin bazı bölgelerinde görülen kolera vakalarına ilişkin son rapor yayınlandı. Rapora göre, 6-12 Mart haftasında 88 yeni kolera vakası tespit edildi.

Yemen’de Ekim ayından beri ülkenin bazı bölgelerinde görülen kolera vakalarına ilişkin son rapor yayınlandı. Rapora göre, 6-12 Mart haftasında 88 yeni kolera vakası tespit edildi.

Yemen Halk Sağlığı ve Nüfus Bakanlığı, kolera salgınına ilişkin son rakamsal verileri yayınladı. Rapora göre, ülkenin Hajjah, El Bayda ve Sana bölgelerinde 6-12 Mart haftasında 88 yeni kolera vakasının tespit edilirken, 2 ölü görüldü. Salgının başladığı 2016 yılının Ekim ayından bu yana ülke genelinde 108 ölüm vakası da dahil 23 bin 506 kolera şüphesi belirlenirken, vaka fatalite hızının yüzde 0.46 oldu. İnsanlarda koleraya sebep olan Vibrio Cholerae 01 bakterisi, 15 bölgeden alınan 198 dışkı örneklerinde tespit edildi. Şüpheli kolera vakaların üçte birinin 5 yaşı altındaki çocuklarda görüldü. Ülkedeki bazı bölgelerde görülen kolera vakalarında haftalık düşüş gözlemledi.

Öte yandan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) kolera vakalarıyla mücadelede hastanelere acil tıp desteği sağlarken Sana, Aden, Abyan, Raymah, Taiz, Hudeyde, Ibb, Hajjah, El Bayda ve Dhamra'da rehabilitasyon ve 16 ishal tedavi merkezine destek sağlıyor.

İHA