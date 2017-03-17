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Yere düşen yiyecek yenilir mi?

Yere düşen yiyeceklerin ilk birkaç saniyede yerden alınması durumunda yenilebileceğini belirten ve halk arasında “5 saniye kuralı” olarak da bilinen teoriye bilimsel destek geldi.
13:5617 Mart 2017
Sağlık
Yere düşen yiyecek yenilir mi?
Yere düşen yiyeceklerin ilk birkaç saniyede yerden alınması durumunda yenilebileceğini belirten ve halk arasında “5 saniye kuralı” olarak da bilinen teoriye bilimsel destek geldi.

İngiltere'deki Aston Üniversitesi'nden Prof. Anthony Hilton, yiyeceklerin yere düştükten sonra kirlenmeme garantisinin olmadığını belirterek, birkaç saniyeliğine yerde kalan yiyeceklerin bakteri kapma olasılığının düşük olduğunu söyledi.

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Bununla birlikte Amerikalı Profesör Aaron E. Carroll, ‘beş saniye’ kuralının önemine dikkat çekerek, yere düşen yiyeceklerin tüketilebileceğini söyledi.

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Indiana Üniversitesi’nden Profesör Aaron Carroll, mutfak tezgahlarının ‘en pis’ yerler olduğunu belirtirken, yine de yiyeceklerimiz tezgaha değdiğinde endişelenmememiz gerektiğini açıkladı.

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Daily Mail’in haberine göre; Son yapılan çalışmalar ise; yiyeceklerin temas halinde hemen bakteri alabileceğini gösterdi. Araştırma, ‘5 saniye’ mitini kırdı ve yere düşen yiyecek ne kadar hızlı alınırsa alınsın, bakterilerin yiyeceklere bulaşacağını belirtti.

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Ancak Profesör Carroll, kaygı duyacak bir şey olmadığını, bağışıklık sistemimizin yeterince güçlü olduğunu söyledi.

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Peki siz ne yapıyorsunuz? Yere düşen bir şeyi ‘5 saniye’ içinde aldığınız müddetçe tüketiyor musunuz yoksa onu artık bir çöp olarak görüp atıyor musunuz?

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Aaron Carroll, New York Times’a yazdığı bir yazı ile bu tartışmayı tekrar gündeme taşıdı. Carroll, yerlerin ne kadar pis olduğunu düşünmek yerine daha kirli olan buzdolabı, mutfak tezgahı, lavabo gibi alanların daha kirli olduğunu bilmek gerektiğini çünkü bunun çeşitli çalışmalarca desteklendiğini söyledi.

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Carroll’a göre; ev eşyalarına dokunduktan sonra gıdaya dokunmak da bakteri bulaşmasına yol açıyor. Ancak panik içinde çamaşır suyu ve antibakteriyel mendillere ulaşmayı abartılmış buluyor çünkü alarm için bir neden olmadığını söylüyor.

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Arizona Üniversitesi’nden Mikrobiyoloji ve Çevre Bilimleri Profesörü Charles Gerba, 1998 yılında farklı yüzeylerdeki bakteri sayılarını araştırdı.

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Çalışmaya göre;
Mutfak zemininde yaklaşık 32 santimetrekare bir alanda ortalama 2,75 bakteri kolonisi, buzdolabının kolunda 5,37 koloni, mutfak tezgahında 5,75 koloni yaşıyor.

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Mutfağın en pis eşyaları ise; bulaşık süngerleri ve el bezleri… 32 santimetrekareye 20 milyon bakteri kolonisi düşüyor.

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Bu çalışmaya göre Profesör Aaron Carroll diyor ki, “Yere düşen yiyeceği çok kafaya takıyoruz ama buzdolabını açarken ya da yiyecekleri tezgaha koyarken bunları düşünmüyoruz.”

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Dr. Carroll “Aynı prensip banyo için de geçerlidir” diyor ve bakterilerden etkilenmemenin en iyi yolunun yemek yemeden önce elleri yıkamak olduğunu söylüyor.

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Ve kendisi bir doktor olarak, yere düşen yiyeceği tükettiğini vurguluyor ve bunu şöyle ifade ediyor: “Yere düşen şeyi yerden alabilirim çünkü zararı birçok diğer şeyler ile karşılaştırıldığında endişelenmeye değmez.”

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