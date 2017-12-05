Yeşilay’dan siber zorbalık uyarısı

Teknolojik gelişmeler, olumlu etkilerinin yanında tüm dünyayı bazı tehditlerle başa çıkmaya mecbur bırakıyor. Bunlardan biri de siber zorbalık... Konu ile ilgili farkındalık düzeyinin artmasının şart olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, siber zorbalık yapan kişilerin profilleri ile ilgili ilginç bilgiler verdi.

4. Uluslararası Teknoloji Bağımlılığı Kongresi'nin ikinci gününde dünyada yayılmaya başlayan siber zorbalık konusu ele alındı. Kongredeki konuşmasında siber zorbalık konusundaki araştırmalar hakkında bilgiler veren Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, bu kişilerin genel olarak nasıl bir profil çizdiğini açıkladı.

YAPAN ERKEK, MAĞDUR KADIN

Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, Türkiye'de henüz pek fazla görülmese de, yaklaşan bir tehlike olarak, siber zorbalık konusunda farkındalık oluşturulması gerektiğinin altını çizdi. Teknolojinin gelişimi ile birlikte hızla yayılmaya başlayan siber zorbalık, dünya nüfusunun yüzde 15'ini tehdit eder boyutlara ulaşmış durumda. Yapılan araştırmalara göre siber zorbalığı yapanlar ağırlıklı olarak erkekler olurken, bu tür zorbalığa maruz kalanlar ise genellikle kadınlar oluyor.

“CANINA KIYAN İNSANLAR VAR”

Yeşilay ve KÜLT Vakfı işbirliğiyle düzenlenen kongrenin “Siber zorbalık” başlıklı oturumuna moderatörlük yapan Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Dinç, siber zorbalığın geleneksel zorbalıktan en büyük farkının sayısız olması olduğunu kaydetti. Geleneksel zorbalığa insanların sayılı kez maruz kalabileceklerini ifade eden Mehmet Dinç, “Bu sayı 3-5 ya da en fazla 10 olur. Ama siber zorbalığın sayısı yok. Gece gündüz, sabah akşam her an defalarca buna maruz kalabilirsiniz. Bir kitlesi de olmayan siber zorbalığın etkisi ve zararı oldukça fazla. Aylarca devam eder ve kaçılamaz bir durumdur. Bu sebeple dünyada canına kıyan insanları bile görmeye başladık” dedi. Türkiye'de henüz pek fazla görülmese de, yaklaşan bir tehlike olarak, bu konuda farkındalık oluşturulmasında fayda olduğunu söyleyen Mehmet Dinç, siber zorbalığı daha iyi tanımlayan araştırmalar ve bu konuda bilinçlendirmeyi artırıcı çalışmaların yapılması gerektiğini bildirdi.

AİLELER NASIL ÖNLEM ALABİLİR?

Oturumda “Türkiye'de Siber Zorbalık Çalışmalarının Durumu” başlıklı bir sunum gerçekleştiren Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Osman Tolga Arıcak ise, çocukları siber zorbalık yapan ya da buna maruz kalan ailelerin, bu konuda ne yapacaklarını bilmediklerini belirtti. Ailelerin siber zorbalık ile ilgili bilgi ve bilincinin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Prof. Arıcak, “Aile ve okulların yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler ve medyanın bu mücadeleye destek vermesi gerekiyor” dedi.

İLGİNÇ SONUÇ: ZORBALAR DAHA ÖNCE MAĞDUR OLMUŞLAR

Dr. Zsolt Demetrovics ise “Siber zorbalık” başlıklı sunumunda geleneksel zorbalık ile siber zorbalığı karşılaştırdı. Geleneksel zorbalığı agresif, fiziksel ve sözsel eylemlerin güç denemesi olarak birleştirilmesi şeklinde tanımlayan Dr. Zsolt Demetrovics, “Tekmelemek, tehdit etmek geleneksel zorbalığın belirtileridir. Geleneksel zorbalığa dünya nüfusunun 3'te biri maruz kalıyor” dedi. Siber zorbalığın ise elektronik ortamda yapıldığını vurgulayan Dr. Zsolt Demetrovics, “Rahatsız eden mesajlar ya da fotoğrafların paylaşılması, biri hakkında dedikodunun yayılması gibi konular siber zorbalık alanına giriyor. Dünyada siber zorbalığa maruz kalanların oranı yüzde 15” dedi. Siber zorbalığın görülme sıklığının henüz geleneksel zorbalık kadar yüksek olmadığına da dikkat çeken Dr. Zsolt Demetrovics, “Geleneksel zorbalığa erkekler, siber zorbalığa ise daha çok kadınlar maruz kalıyor. Her iki zorbalık türünde de zorbalar daha önce mağdur olan insanlardan oluyor” dedi.