Yıllarca bozulmayan yiyecekler

Etiketleri son kullanma tarihini ne gösterirse göstersin, bu yiyecekler uzun yıllar boyunca bozulmuyor. İşte yıllarca bozulmayan o yiyeceklerin listesi...
ŞekerEsmer ya da beyaz şeker veya pudra şekeri... Şekerin tüm türleri bozulmadan yıllarca muhafaza edilmeye müsaittir. Hava almayan plastik poşetlerde muhafaza edebilirsiniz şekeri.
Toz vanilyaSahte vanilya aromalı tozlar iki yıl içinde ömrünü tamamlarken, gerçek vanilya özünden yapılan tozlar, çok uzun yıllar bozulmadan dayanır. Gerçek vanilyayı tercih etmek için yeterli sebeplerden biri buyken, diğeri de gerçeğinin tadının daha güzel olması.
Chia tohumuAmino asit çeşitleri bakımından zengin olan chia tohumları, yüksek lif ve protein içerdiği için oldukça sağlıklı bir besin. Hava almayan bir saklama kabında muhafaza edildiğinde lezzetini bir yıl boyunca korur.
Toz kahveSıcak suyla karıştırıp hızlıca kahve hazırlamaya yardımcı olan toz kahveler, paketleri açılmadan iki yıla kadar dayanabilirler.
Kuru fasulyeProtein açısından zengin bir besin olan kuru fasulye, kemik yapısını güçlendirdiği gibi kalp krizi riskini de azaltır. Ekonomik bir besin olmasının yanı sıra hem doyurucudur, hem de çok uzun yıllar muhafaza edilebilir.
Sert içkilerRakı, viski gibi alkol oranı çok yüksek olan içkiler uzun yıllar bozulmadan dayanırlar. Serin ve direkt güneş almayan bir rafta ilk açıldığı gibi yıllarca muhafaza edilebilirler.
Mısır nişastasıPek sık kullanılmayan mısır nişastası, alındıktan sonra neredeyse uzun bir süre dokunulmadan erzak dolabında bekler. Sonra da ihtiyaç halinde bozulmuştur diye yenisi alınır. Aslında mısır nişastası bir kavanozda serin bir şekilde, nem almadan saklıyorsanız, asla bozulmaz.
PirinçBasmati, yabani, yasmin ya da beyaz pirinç... Türü ne olursa olsun, pirinç çok uzun yıllar boyunca dayanır. Paketinden çıkarıp, içinde gözden kaçan bir böcek yumurtası olup olmadığını kontrol ederek buzdolabı poşetinde saklarsanız, pirinç yıllarca bozulmaz.
TuzSofra ya da deniz tuzu, yıllarca neredeyse hiç bozulmadan ilk halini korur. Serin ve özellikle kuru bir yerde muhafaza ederek, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.
ZeytinZeytini bozulmadan neredeyse üç yıl muhafaza edebilirsiniz. Buradaki püf nokta, zeytini yıkamadan cam bir kavanozda herhangi bir yağ eklemeden olduğu haliyle saklamakta. Zeytini kullanacağınız zaman yıkayıp soslayabilirsiniz. Kahvaltı sofranızdan, salatalarınıza kadar tüm sofralarınıza zeytini ilave edebilirsiniz.
Beyaz sirkeBeyaz sirke, asidik özelliği nedeniyle bozulmadan dayanabilir. Boğaz ve baş ağrılarına iyi gelen sirke, cilde de faydalıdır. Evde güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edeceğiniz sirkeyi, yemeklerinizden, cilt bakımına kadar geniş bir yelpazede kullanabilirsiniz.
Akçaağaç şurubuHücre yenileyici ve antienflamatuar özelliği bulunan akçaağaç şurubu, yıllarca cam şişelerde saklanabilir. Buzdolabında ya da dondurucuda saklayarak, akçaağaç şurubunu sonsuza dek muhafaza edebilirsiniz.
Konserve ton balığıBalık çabuk bozulan bir besin olmasına rağmen, konserve ton balığı uzun yıllar bozulmadan dayanır. Özellikle düşük asitli konserve ton balığı beş yıl bozulmadan kendini korur. Burada dikkat edilmesi gereken ayrıntı, konser kutusunun hasar görmemiş, delinmemiş, formunu kaybetmemiş olmasıdır.
HardalAçılmamış hardal üç yıla kadar bozulmadan dayanabilir. Fakat açıldıktan sonra bir yıl içinde tüketilmesi gerekir. Metabolizmayı müthiş bir şekilde hızlandırma özelliği bulunan hardal, bir çay kaşığı yedikten sonra saatlerce etkisini gösterir.