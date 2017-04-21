Yumurta kabuğu mucizesi

. \t\t. \t\t\t#gallery-2 {. \t\t\t\tmargin: auto;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-item {. \t\t\t\tfloat: left;. \t\t\t\tmargin-top: 10px;. \t\t\t\ttext-align: center;. \t\t\t\twidth: 33%;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 img {. \t\t\t\tborder: 2px solid #cfcfcf;. \t\t\t}. \t\t\t#gallery-2 .gallery-caption {. \t\t\t\tmargin-left: 0;. \t\t\t}. \t\t\t/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */. \t\t. \t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBu haberi okuduktan sonra bir daha yumurtanın kabuğunu çöpe atmayacaksınız.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tBusiness Insider&#8217;da yer alan habere göre; Amerika gıda endüstrisi her yıl 150 bin ton yumurta kabuğunu çöpe atıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tPeki, yumurta kabuğunu çöpe atmak yerine yemeye ne dersiniz?. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tUzmanlar, yumurta kabuğunun kalsiyum açısından çok zengin olduğunu belirterek, yüzde 95 oranında kalsiyum karbonat bulunduğunu söylüyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYalnızca bir tane yumurtanın kabuğunda iki gram kalsiyum bulunuyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tAncak yumurta kabuklarını kesinlikle çiğ tüketmemeniz gerekiyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tYumurta kabuğunu potansiyel bakterilerin ölmesi için öncelikle kaynatmak, ardından da 200 F (93 ºC) derecede 10-15 dakika fırında pişirmek gerekiyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFırından aldığınız kabukları ince toz haline gelene kadar mutfak robotunda öğütün.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tKabuğun içeriğindeki kalsiyum, kadınlarda yaşlanmaya bağlı olarak gelişen osteoporoz ağrılarını ve kemik erimesini azaltıyor.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tÖğütülen yumurta kabuğunu una karıştırabilir ve bu undan da ekmek, pizza ya da makarna yapabilirsiniz.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tFakat dikkatli olmanız gereken bir konu var; o da kalsiyumun azının da fazlasının da zararlı olduğudur.. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t. \t\t\t\t. \t\t\t\tSağlıklı bir yetişkin günde 1 gramdan fazla kalsiyuma ihtiyaç duymaz.. \t\t\t\t. \t\t. .