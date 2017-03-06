Yumurtanın 9 faydası

İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...