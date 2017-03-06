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Yumurtanın 9 faydası

İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...
03:016 Mart 2017
Sağlık
Yumurtanın 9 faydası
İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...
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