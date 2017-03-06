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Yumurtanın 9 faydası

İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...
14:576 Mart 2017
Sağlık
Yumurtanın 9 faydası
İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...

Vücudun kendi başına ürettiği 11 amino asit haricinde, işlevlerini yerine getirebilmesi için diğer 9 amino aside ihtiyacı vardır. Bu 9 amino asit de yumurtada bulunur.

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Yumurtada, kemik erimesini önleyen ve kemiklerinizi güçlendiren kalsiyum bulunur. Ayrıca yumurtada bulunan D vitamini vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayarak dişlerinizin de gelişmesini sağlar.

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Günde bir veya iki yumurta yemek vücudunuzu virüslere, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korur. Nasıl mı?

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Yumurta yediğinizde günlük selenyum ihtiyacınızın %22'sini almış olursunuz. Selenyum da sinir sisteminizi güçlendirir.

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Yumurtanın içindeki B vitamini ve Omega-3 yağları saçınızı, cildinizi ve tırnaklarınızı güçlendirir.

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Yumurtalar protein kaynağıdır. Vücut geliştirme ile uğraşıyorsanız bolca proteine ihtiyacınız oluyor ve yumurta size yeterince protein sağlıyor.

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Yumurtanın içinde bulunan kolin beynin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Öte yandan kolin hafızanızı güçlendirir ve daha dakik olmanızı sağlar.

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Çok düşük yoğunluklu lipoprotein üreten bünyelerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski daha yüksektir.

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Yapılan araştırmalarda yumurtanın düşük yoğunluklu lipoprotein taneciklerini genişlettiği ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinizi azalttığı görüldü.

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Yumurtada bulunan lütein ve zeaksantin isimli antioksidanlar gözlerinizi korur ve katarakt oluşumu riskini azaltır.

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Yumurta tüketilmesi halinde insana doygunluk hissi verir. Böylelikle açlık krizlerine girmezsiniz.

Son güncelleme: 16:1206.03.2017
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