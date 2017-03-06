Yumurtanın 9 faydası

İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...

İster haşlayın, ister yağda kırın. Günde 1 adet yumurta tükettiğiniz takdir vücudunuzda olacak bu 9 şey sayesinde kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. İşte her gün bir yumurta yediğinizde vücudunuza sağladığı 9 fayda...

Vücudun kendi başına ürettiği 11 amino asit haricinde, işlevlerini yerine getirebilmesi için diğer 9 amino aside ihtiyacı vardır. Bu 9 amino asit de yumurtada bulunur.

Yumurtada, kemik erimesini önleyen ve kemiklerinizi güçlendiren kalsiyum bulunur. Ayrıca yumurtada bulunan D vitamini vücuttaki kalsiyum dengesini sağlayarak dişlerinizin de gelişmesini sağlar.

Günde bir veya iki yumurta yemek vücudunuzu virüslere, enfeksiyonlara ve hastalıklara karşı korur. Nasıl mı?

Yumurta yediğinizde günlük selenyum ihtiyacınızın %22'sini almış olursunuz. Selenyum da sinir sisteminizi güçlendirir.

Yumurtanın içindeki B vitamini ve Omega-3 yağları saçınızı, cildinizi ve tırnaklarınızı güçlendirir.

Yumurtalar protein kaynağıdır. Vücut geliştirme ile uğraşıyorsanız bolca proteine ihtiyacınız oluyor ve yumurta size yeterince protein sağlıyor.

Yumurtanın içinde bulunan kolin beynin büyümesini ve gelişmesini sağlar. Öte yandan kolin hafızanızı güçlendirir ve daha dakik olmanızı sağlar.

Çok düşük yoğunluklu lipoprotein üreten bünyelerin kalp rahatsızlıklarına yakalanma riski daha yüksektir.

Yapılan araştırmalarda yumurtanın düşük yoğunluklu lipoprotein taneciklerini genişlettiği ve kalp rahatsızlıklarına yakalanma riskinizi azalttığı görüldü.

Yumurtada bulunan lütein ve zeaksantin isimli antioksidanlar gözlerinizi korur ve katarakt oluşumu riskini azaltır.

Yumurta tüketilmesi halinde insana doygunluk hissi verir. Böylelikle açlık krizlerine girmezsiniz.