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1.8 milyar hastaya umut: Çinli firma, 3 boyutlu yazıcıdan çıkan damarları maymunlara yerleştirdi!

Üç boyutlu yazıcılar tıp alanında önemli gelişmelere sahne oluyor. Bu alanda yaşanan son büyük ve önemli gelişme, kalp-damar hastalığına sahip yaklaşık 1.8 milyar hastaya umut olabilir.
21:4710 Ocak 2017
Teknoloji
1.8 milyar hastaya umut: Çinli firma, 3 boyutlu yazıcıdan çıkan damarları maymunlara yerleştirdi!
Üç boyutlu yazıcılar tıp alanında önemli gelişmelere sahne oluyor. Bu alanda yaşanan son büyük ve önemli gelişme, kalp-damar hastalığına sahip yaklaşık 1.8 milyar hastaya umut olabilir.

CNN’de yer alan habere göre, Çinli Şirket Schuan Revotek’te çalışan Çinli bilim adamları, başarılı bir şekilde 3 boyutlu yazıcıda basılan kan damarlarını Rhesus maymunlarına yerleştirmeyi başardı.Bu insan organlarının basımı yolunda çok önemli bir adım olarak görülüyor.

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Şirketin baş bilim insanı ve CEO’su James Kang, şirketin hücrelerin 3 boyutlu baskı teknolojisi ile canlılığı sürdürme konusunda ilk olduğunu belirtti.Deneyde ana başarı faktörü, şirket tarafından geliştirilen ve maymunların yağ dokusundan türetilen kök hücrelerden üretilen biyo-mürekkep!

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Kök hücreler, vücuttaki herhangi bir hücrede büyüme yeteneğine sahip özelliğiyle maymunun bağışıklık sistemi tarafından reddetmemesi anlamını taşıyor.”Biosynsphere” ismiyle patentlenen biyo-mürekkep, hücrelerin işlediği bir kan damarı oluşturmak için gerekli hücre tiplerinin büyümesini sağlayabilen, büyüme faktörleri ve besin maddelerinin mikro ortamında kök hücrelerden oluşuyor.

Kang, yağ dokusundan edinilen kök hücrelerin kullanımının normal kaynaktan çok daha güvenli olduğunu belirtiyor.

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Sichuan Revotek şirketi 2016’da, canlı doku ve organlar da üretebileceği söylenen ilk kan damarı biyo-yazıcısını yaratmıştı.

Çeviri: Reha Başoğul

Son güncelleme: 21:4810.01.2017
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