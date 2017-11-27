14 yaşındaki çoçuğa oyun sebebiyle dava açıldı

Geçtiğimiz aylarda Fortnite Battle Royale adlı oyunda hile yaptığı tespit edilen iki oyuncunun hesabı kapatılırken, oyuncular mahkemeye verildi. Mahkemeye verilen oyunculardan birinin, 14 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz aylarda Fortnite Battle Royale adlı oyunda hile yaptığı tespit edilen iki oyuncunun hesabı kapatılırken, oyuncular mahkemeye verildi.

Ancak, mahkemede ortaya çıkan tablo geliştiricilerin mahkemeler yerinehile koruma yazılımlarına odaklanması gerektiği sonucunu ortaya çıkardı.

Shiftdelete.net’in haberine göre Mahkemeye verilen oyunculardan birinin, 14 yaşında bir çocuk olduğu ortaya çıktı. Çocuğun yaşı nedeniyle mahkemenin detayları paylaşılmadı. Ancak, yabancı basında yer alan haberlere göre durumdan rahatsız olan anne, firmanın çocuğunu mahkemeye vererek hata yaptığını savunuyor