2017 yılının sözcüğü belli oldu (Complicit ne demek?)

İnternetin en popüler sözlüklerinden biri olan Dictionary.com 2017 yılının ruhunu yansıtan sözcüğü açıkladı: ‘Complicit’.

Sözlükten yapılan açıklamada, İngilizcede ‘suça iştirak', ‘suç ortaklığı', ‘yardım ve yataklık‘ anlamlarına gelen sözcüğün 2017 yılında Amerikan kültür ve politikasında yeniden büyük ilgi kazandığı belirtilerek, “suç ortağı olmayı reddetmenin de aynı şekilde 2017'ye ruhunu veren şeylerden” olduğu kaydedildi.

Dictionary.com, complicit sözcüğünü, “Yasadışı veya sorunlu bir fiile katılmayı seçmek, özellikle de başkalarıyla birlikte bir suça iştirak” şeklinde tanımlıyor.

Amerika Bülteni'nde yer alan habere göre; Dictionary.com'da yapılan açıklamada, ‘complicit' sözcüğünün, özellikle de Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın Nisan ayında, “suça iştirak olmak ne anlama geliyor, bilmiyorum” açıklaması sırasında iki kez yılın sözlükte en çok aranılan kelimesine dönüştüğü kaydedildi. ABD Başkanının, kendi markasıyla moda ürünleri üreten kızı Ivanka Trump, bu açıklamayı, ABD'nin popüler TV komedi programı Cumartesi Gecesi Canlı'daki (SNL) bir skeç üzerine yapmıştı. Skeçte, Ivanka'yı canlandıran ünlü aktris Scarlett Johanson, ‘Complicit' adlı yeni parfümün reklamını yapıyordu.

ÜÇÜNCÜ KEZ ZİRVEYİ O AÇIKLAMA SIRASINDA GÖRDÜ

Kelimenin, sözlüğün arama motorunda üçüncü kez zirve yapması ise, Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü Jeff Flake'in, Trump'a tepki olarak senatörlüğü bırakacağını açıkladığı basın toplantısında kullanmasıyla gerçekleşti. Senatör Flake, Trump yönetimini “hakikatleri ve etik davranmayı aleni şekilde değersiz gören bir yönetim” olarak nitelendirip, partililerine, “buna yardım ve yataklığımızı sona erdirmememizin zamanıdır” diye seslenmişti.

Dictionary.com, kamuoyunun ilgisini sözcüğe çeken politik sahadaki bu haberlerin yanı sıra, suç ortaklığı'nın, 2017'nin birçok önemli gündem konusunun da gizli yüklemi olduğuna dikkat çekti. İnsanlığın küresel ısınma ve çevre kirliliğine katkısı, nefret söylemleri ile, beyaz ırkçı Neonazi söylemlerin normalleşmesine göz yumulması, cinsel tacizlere ortam hazırlayan sessizliği bunun örnekleri arasında sayıldı.

Hollywood'un güçlü yapımcısı ve yönetmeni Harvey Weinstein'in yıllarca rol verdiği kadın oyunculara ve kadın çalışanlarına tecavüz ve tacizlerin ortaya çıkmasıyla başlayan tacizlerin ifşa sürecine işaret edilerek, “Eğer gücün istismar edilmesini görmezden gelme kültürü ve ortaklarının sessizliği olmasa bu kudretli adamlar, bu kadar insana bu kadar uzun yıllar boyunca böyle zarar veremezdi” denildi.

“YANLIŞLARIN SESSİZ KALINARAK KABULLENİLMESİ BİZİ BU NOKTAYA GETİRDİ”

Yılın sözcüğünü seçmenin, yaşanılan zamanın ruhunu tanımlama girişimi olduğunu kaydeden sözlük açıklamasında, 2017 yılında bunun ‘suç ortaklığı' olması konusunda, “Bu sözcük bize hareketsiz kalmanın da aslında bir hareket, suça iştirak olduğunu hatırlatıyor. Yanlışların sessiz kalınarak kabullenilmesi bizi bu noktaya getirdi” tespiti yapıldı.

Sözlük buna karşılık, hareketsiz veya sessiz kalmayı reddedenler olduğunu da belirterek, Arizona Senatörü Jeff Flake'e, Ocak ayında Washington DC'deki ‘Kadınlar Yürüyüşü'ne ve sosyal medyada cinsel tacizlere duyarlılığı artırmak için #metoo etiketiyle yapılan ifşalara göndermede bulundu.

Dictionary.com geçen yıl da ‘xenophobia (yabancılardan korku)' sözcüğünü yılın sözcüğü seçmişti.