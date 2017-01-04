2017 yılında akıllı telefon üreticileri yeni modellerini tanıtacak. İşte 2017'de dikkatleri üzerine çekecek 3 akıllı telefon modeli...

Geçen yıl piyasaya çok sayıda yeni ve ilginç akıllı telefon çıktı ama çoğu bir diğerinden pek fazla ayırt edilir gibi değildi. Teknoloji firmaları belki 2017 senesinde yepyeni fikirler ve bizi etkileyecek cihazlarla gelebilirler. Size önerimiz, aşağıdaki 3 markayı sene boyunca takibe alın.

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Apple iPhone 8

Apple firması çok popüler iPhone akıllı telefonlarına artık büyük bir yenilik yapmak durumunda. Bazı analistler iPhone 8'de tüm ön tarafı kaplayan ekran olacak diyor. Bazıları ise LCD ekrandan OLED teknolojisine geçileceğini tahmin ediyor. Ayrıca fiziksel butonların ortadan kalkması da güçlü bir ihtimal olarak görünüyor.

Samsung Galaxy S8

Samsung da ilgi çekecek bir yenilik peşinde, ama kıvrımlı ekranları zaten kullanıyorlardı. Yeni Galaxy S8 modelinde büyük ihtimalle kulaklık girişi ortadan kalkacak ve tüm ön gövde ekran olacak. Ayrıca Note 7'den her ne kadar ağızları yanmış olsa da Note 8 modelini göreceğimize dair güçlü beklentiler var.

Microsoft Surface akıllı telefon

Teknoloji devlerinden Microsoft, 2015 sonunda çıkardığı Lumia 950 ve Lumia 950XL model akıllı telefonlardan sonra yeni cihaz duyurmadı. Ama Microsoft CEO'su Satya Nadella'nın söylediğine bakarsak “müthiş bir mobil cihaz” üzerinde çalışıyorlar. Acaba bu yeni mucizevi cihaz, çok popüler Surface serisi dizüstülerine benzer büyük ekranlı yepyeni bir akıllı telefon mu olacak? Bu yönde birçok söylenti bulunuyor.