3D yazıcı teknolojisi ilerliyor: Kalp üretildi!

Günümüzde üretilen yapay kalpler sert malzemeden yapılıyor ve tıbbi sorunlara yol açıyor, silikon kalpler ise tüm sorunlara çözüm olabilir...

Üç boyutlu yazıcı teknolojisi geliştikçe, bu cihazlarla yapılabilecek şeylerin yelpazesi de genişliyor. Artık günümüzde seramik vazodan, tuhaf şekilli çikolata ürünlerine kadar birçok ilginç şey üretmek mümkün. Ama biliminsanlarının asıl büyük hayallerinden biri, üç boyutlu yazıcılar ile yedek organlar basabilmek ve zor durumda organ bekleyen hastalara umut verebilmek.,

Üç boyutlu yazıcı ile basılmış su altı kullanıma özel protez bacak

İsviçre'deki araştırma kurumu ETH Zurich'in projesi de bu yönde çok başarılı bir adım olarak kabul edilebilir. Çünkü araştırmacılar üç boyutlu yazıcı ile silikondan ve gerçek bir kalp gibi çalışan yapay kalp üretmişler. Bu yapay kalp, vücudumuzun en önemli organı için şimdiye kadar üretilmiş en ayrıntılı örneklerden biri. Bu silikon kalp gerçek bir organ aktarımının yerini tutmak için tasarlanmamış. Daha çok yeni bir organik kalp için sıra beklerken durumu kötüleşen hastalara geçici bir çözüm getirmesi planlanıyor.

Şu anda genel olarak kullanılan yapay kalpler titanyum veya plastik gibi sert malzemelerden üretiliyor. Ama bu malzemeler insan vücuduna girdiğinde kanın katılaşmasına ve vücudun uyumsuz tepki vermesine yol açabiliyorlar. Kalp aktarımlarında en büyük sorunlardan biri de kanın pıhtılaşmasını engelleyici tedaviler oluyor. Silikon bir kalp bu yönde olumlu adımlar atılmasını sağlayabilir.

Şu anda üç boyutlu yazıcı sayesinde üretilen ilk örneklerde ciddi bir problem de var. Yapılan testlerde bu yapay kalpler çok güzel çalışıyor ama sadece birkaç bin kerelik kalp atışına dayanabiliyorlar. Bu da en fazla 45 dakikalık işlev görmeleri demek. Biliminsanları şimdi bu silikon kalpleri daha dayanıklı hale getirmeye uğraşıyorlar.