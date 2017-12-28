40 milyon dolara uzay otelinde yerinizi ayırtın

Dünya’ya yörüngeden bakmak yetmez derseniz, 20 milyon dolar daha verip uzay yürüyüşü de yapabilirsiniz

Eğer yeterince zenginseniz, size her türlü kapı açık. Uluslararası Uzay İstasyonu'na eklenecek bir otelin kapıları dahil. Uzaya sivil turistleri götürmek yeni bir fikir değil. Virgin Galactic, Blue Origin ve SpaceX gibi ticari uzay yolculuğu firmaları zaten yakın gelecek için uzay turizmini planlıyorlar. Ama eğer verecek fazladan bir 40 milyon dolarınız varsa, hazır yörüngeye gitmişken istasyonda birkaç gün de kalabilirsiniz belki.

Uzaya gidecek ilk otomobil bir Tesla Roadster olacak

Bu fikir Rusya uzay kurumu Roscosmos'dan çıkmış. Uluslararası Uzay İstasyonu için planlanan 4 kişilik lüks otel modülünde kişisel hijyen bölümleri, egzersiz ünitesi ve hatta kablosuz internet bile olacak. Otelde kalan şanslı kişiler Dünya'yı 400 kilometre yukarıdan izleyebilecekler. Tüm gezi toplamda 1 hafta kadar sürecek. Ama eğer 40 milyon dolara 20 milyon dolar daha eklemeyi kabul ederseniz hem uzay otelindeki konaklamanızı 1 aya uzatabilir, hem de bir kozmonot ile uzay yürüyüşü fırsatını yakalayabilirsiniz.

Roscosmos şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'na monte edilecek RKK Energia isimli modülü üretmekle meşgul. Bu modül bir bilimsel laboratuvar ve enerji istasyonu olarak görev yapacak. Eğer kurum uzay oteli için kapora olarak 4'er milyon dolar verecek 12 kişiyi bulursa, otel modülünün inşası da sırada bekliyor. Ama istasyonun en son kullanılacağı tarih 2028 olduğuna göre, ellerini çabuk tutsalar iyi olur.